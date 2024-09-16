Нафта помірно дорожчає, Brent торгується на рівні $71,75 за барель

Ціни на нафту еталонних марок перейшли до зростання вдень у понеділок.

Котирування листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:33 EET зросли на $0,14 (0,2%), до $71,75 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до зазначеного часу на $0,21 (0,31%), до $68,86 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent зросла в ціні на 0,8%, WTI - на 1,5%. Підтримку котируванням надали побоювання скорочення поставок через ураган "Франсін", що пройшов Мексиканською затокою. Видобуток у регіоні поступово відновлюється, проте близько чверті видобувних потужностей, як і раніше, не працює.

Увагу ринків спрямовано на засідання Федеральної резервної системи (ФРС), що відбудеться цього тижня. Аналітики прогнозують, що за його підсумками ключову процентну ставку знизять, причому ринок убачає майже 60-відсоткову ймовірність, що скорочення може становити одразу 50 базисних пунктів.

Тим часом негативним фактором для ринку стали слабкі статдані з Китаю. За оцінками аналітиків ING, попит на нафту в КНР у серпні опустився нижче за 12,5 млн барелів на добу, впавши на понад 15% у річному вираженні та оновив мінімум за два роки.

Показники тренду та імпульсу на ринку залишаються стабільно негативними, сказала головна аналітикиня Swissquote Bank Іпек Езкардешкая. За її словами, котирування WTI зазнають серйозного опору на рівні $70-72 за барель.