Нафта прискорила зростання, Brent торгується на рівні $72,8 за барель

Підйом цін на нафту прискорився вдень у п'ятницю.

Котирування листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:33 EET зросли на $0,79 (1,1%), до $72,76 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до зазначеного часу на $0,94 (1,36%), до $69,91 за барель.

Напередодні Brent зросла в ціні на 1,9%, WTI - на 2,5%. З понеділка обидві марки додали понад 2% і завершують тиждень зростанням уперше за місяць.

Ціни на нафту раніше падали до мінімумів із кінця 2021 року, проте швидко відновилися на тлі закриття нафтовидобувних потужностей у Мексиканській затоці через ураган "Франсін" що обрушився на узбережжя Луїзіани в ніч із середи на четвер.

"Ураган скоротив виробництво в Мексиканській затоці приблизно на 670 тис. барелів на добу, що відповідає близько 39% видобувних потужностей у регіоні", - зазначив керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес.

Тим часом Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у четвер знизило оцінку зростання попиту на нафту в світі у 2024 році порівняно з минулим роком на 67 тис. барелів на добу, до 903 тис. б/д з 970 тис. б/д, яких раніше очікували. Тим часом поставки палива з країн, що не входять в ОПЕК, як очікується, зростуть у поточному році на 1,5 млн б/д.

"Такий приріст поставок пояснює «ведмежий» настрій трейдерів, незважаючи на короткострокові перебої видобутку в США, - написав Іннес. - Незважаючи на ризики щодо пропозиції, ринок все ще турбується з приводу надлишку палива, що обмежує потенціал цін до зростання".