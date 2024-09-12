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Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $71,6 за барель
15:34 12.09.2024 |
Ціни на нафту посилили підйом вдень у четвер на тлі припинення значної частини видобувних потужностей у Мексиканській затоці через ураган "Франсін".
Котирування листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:38 EET зросли на $1 (1,42%), до $71,61 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до зазначеного часу на $1,05 (1,56%), до $68,36 за барель.
Напередодні Brent зросла в ціні на 2,1%, WTI - на 2,4%.
Минулої ночі ураган "Франсін", що посилився до II категорії, обрушився на узбережжя Луїзіани. За офіційними даними, близько 39% видобувних потужностей США в Мексиканській затоці було зупинено у зв'язку з його наближенням.
"Шторм призвів до закриття видобувних потужностей, що викликало побоювання з приводу короткострокового скорочення поставок з найважливішого нафтовидобувного регіону США, - зазначив фінансовий стратег Exness Лі Сян Ган. - Однак ціла низка факторів може обмежити підйом цін на нафту. Зокрема йдеться про уповільнення зростання світової економіки та слабкі прогнози попиту".
Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у четвер знизило оцінку зростання попиту на нафту у світі у 2024 році порівняно з минулим роком на 67 тис. барелів на добу, до 903 тис. б/д з 970 тис. б/д, яких раніше очікували.
Сукупний попит у 2024 році, як очікується, становитиме 102,99 млн б/д (попередня оцінка - 103,06 млн б/д), а у 2025 році - 103,94 млн б/д (оцінка в серпні - 104,01 млн б/д).
Коментуючи прогноз зниження темпів зростання попиту в поточному році, аналітики відзначили коригування очікувань щодо споживання нафти в Китаї. Тепер у МЕА очікують, що попит на нафту в КНР у 2024 році зросте лише на 180 тис. б/д, до 16,7 млн б/д. При цьому ще на початку року цей параметр оцінювався в 700 тис. б/д, а минулого місяця - близько 300 тис. б/д.
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