МЕА зберегло прогноз видобутку нафти у світі в 2024 і 2025 рр., у вересні - увага до Лівії

Світові поставки нафти в серпні збільшилися на 80 тис. барелів на добу - до 103,5 млн б/д, при цьому перебої, спричинені політичним конфліктом у Лівії, у поєднанні з технічним обслуговуванням об'єктів у Норвегії та Казахстані, були компенсовані зростанням постачань з Гаяни, Бразилії та інших країн, пише Міжнародне енергетичне агентство в щомісячному звіті.

У серпні основна увага припала на Лівію, де видобуток впав з липневих 1,2 млн б/д до менш ніж 500 тис. б/д. Оскільки виробництво в Лівії коливається близько цих низьких показників на початку вересня, криза матиме більший вплив на світові поставки цього місяця, ніж минулого, зазначає МЕА.

Аналітики прогнозують, що 2024 року світові поставки нафти зростуть на 660 тис. б/д, до рекордних 102,9 млн б/д, а наступного - ще на 2,1 млн б/д, до 105 млн б/д. Водночас країни, що не входять до ОПЕК+, наростять виробництво на 1,5 млн б/д цього і наступного року, тоді як ОПЕК+ може знизити видобуток на 810 тис. б/д 2024 року, але збільшити на 540 тис. б/д наступного року, якщо добровільні скорочення залишаться чинними.

У серпневому звіті МЕА також очікувало зростання поставок нафти 2024 року до 102,9 млн б/д, а наступного - до 105 млн б/д.

"Наші поточні баланси припускають, що світовий ринок нафти буде перенасиченим у 2025 році, якщо ОПЕК+ продовжить пропоноване скасування обмежень. Навіть якщо ці скорочення збережуться, світові запаси можуть збільшитися в середньому на 1,1 млн барелів на день наступного року", - вважає МЕА.