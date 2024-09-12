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МЕА знизило оцінку зростання попиту на нафту у світі в 2024 р. на 67 тис. б/д, до 0,9 млн б/д
12:14 12.09.2024 |
Попит на нафту у світі в 2024 році щодо минулого року зросте на 903 тис. б/д, повідомляється в щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
Місяцем раніше воно прогнозувало цей показник на рівні 970 тис. б/д. Таким чином, аналітики знизили оцінку зростання попиту на 67 тис. б/д.
Експерти агентства знизили свої очікування щодо попиту у 2023-2025 роках. На їхню думку, минулого року він склав 102,08 млн б/д (серпнева оцінка - 102,09), у 2024-му ж показник очікується на рівні 102,99 млн б/д (попередня оцінка - 103,06 млн б/с /с), а 2025-го - 103,94 млн б/д (оцінка у серпні - 104,01 млн б/д).
Таким чином, оцінка аналітиків МЕА за прогнозом зростання світового попиту на нафту в 2025 році практично не зазнала змін: 954 тис. б/д проти 953 тис. б/д у попередньому звіті.
Коментуючи прогноз зниження темпів зростання попиту цього року, аналітики відзначили коригування очікувань щодо споживання нафти в Китаї. Тепер у МЕА очікують, що попит на нафту в КНР у 2024 році зросте лише на 180 тис. б/д, до 16,7 млн б/д. При цьому ще на початку року цей параметр оцінювався у 700 тис. б/д, а минулого місяця - близько 300 тис. б/д.
Аналітики МЕА наголошують на тому, що спад попиту в країні прискорився з початком третього кварталу. За оцінками агентства, споживання нафти у липні р/р впало на 280 тис. б/д. Скорочення попиту триває четвертий місяць поспіль. На думку експертів МЕА, це обумовлено як загальним зниженням економічної активності, так і зростаючим попитом на використання транспорту на альтернативних джерелах палива, таких як ЗВГ, а також електромобілів.
Тепер у МЕА очікують, що основним драйвером попиту на нафту у світі цього року стане Індія, яка продемонструє приріст споживання 200 тис. б/д, до 5,6 млн б/д.
Світові запаси нафти, що спостерігаються, у липні скоротилися на 47,1 млн барелів. Запаси на суші знизилися на 27,8 млн. барелів, у танкерах - на 19,3 млн. барелів.
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