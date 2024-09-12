Ціни на нафту зросли на побоюваннях щодо наслідків урагану в США

Ціни на нафту зросли під час азіатських торгів у четвер, що було викликано занепокоєнням щодо впливу урагану «Франсін» на видобуток у США, найбільшому у світі виробнику нафти, хоча побоювання щодо зниження попиту обмежили зростання.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на листопад о 05:30 EET зросли на 40 центів, або на 0,6%, до 71,01 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту в жовтні подорожчали на 32 центи, або на 0,5%, до 67,63 долара за барель.

Обидва контракти виросли більш ніж на 1 долар, або більш ніж на 2%, на попередній сесії, оскільки офшорні платформи в Мексиканській затоці США були закриті, а нафтопереробні заводи на узбережжі були порушені через ураган Франсін, що обрушився на південь Луїзіани в середу.

«Обидва еталони, WTI і Brent, схоже, знайшли деяку підтримку на тлі занепокоєння з приводу перебоїв в поставках нафти з США», - сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик сінгапурської брокерської компанії Phillip Nova.

«На регіон припадає близько 15% видобутку нафти в США, і будь-які перебої у видобутку можуть призвести до скорочення поставок в найближчій перспективі».

Але оскільки шторм, як очікується, врешті-решт вщухне після того, як досягне суші, увага нафтового ринку знову переключилася на зниження попиту.

Минулого тижня запаси нафти в США зросли в усіх напрямках, оскільки імпорт сирої нафти збільшився, а експорт скоротився, повідомило в середу Управління енергетичної інформації.

Дані також показали, що попит на бензин впав до найнижчого рівня з травня, в той же час попит на дистилятне паливо знизився, а обсяги переробки на нафтопереробних заводах також скоротилися. США є найбільшим у світі споживачем нафти.

Раніше цього тижня Організація країн-експортерів нафти знизила прогноз зростання світового попиту на нафту в 2024 році, а також скоротила свої очікування на наступний рік, що стало другим поспіль переглядом у бік погіршення.

«Нафтові трейдери зараз з нетерпінням чекають щомісячного звіту Міжнародного енергетичного агентства про стан ринку, який вийде цього тижня, щоб побачити будь-які ознаки ослаблення прогнозу попиту», - йдеться в примітці ANZ Research, опублікованій в четвер.