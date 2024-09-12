Під знаком акцизу: роздрібна вартість автогазу зросла на 1,65 грн/л

Динаміка середньої роздрібної ціни на газ в Україні у серпні-вересні 2024 р., грн/л

З 1 по 11 вересня середня вартість скрапленого газу в роздробі зросла на 1,65 грн/л, до 30,57 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Здорожчання відбувалося поступово. За майже два тижні вартість газу у преміум-мережах - ОККО і WOG - зросла на 2 грн/л, до 31,99 грн/л.

Найбільше у середньому - на 2,50 грн/л - здорожчало пальне у тернопільській мережі Green Wave, до 29,90 грн/л. Більш як 2 грн/л воно додало в UPG, «Катралі», «Кворумі» й Motto (див. табл.).

Найменше у мережі - на 0,52 коп./л - здорожчало пальне у національного оператора AMIC, до 30,14 грн/л. Залежно від області вартість газу в оператора збільшилася на 30-80 коп./л.

На 11 вересня різниця між цінами у маркетмейкерів і дискаунтерів трохи зросла порівняно з початком місяця і становить 2,71 грн/л.

Поштовхом до зростання вартості газу на стелі стало значне здорожчання його в гурті після впровадження нових акцизних ставок на пальне з 1 вересня. Так, середня гуртова ціна на ресурс за 11 днів вересня зросла на 2 810 грн/т (1,5 грн/л), до 52 850 грн/т (28,54 грн/л).

Попри нинішню закупівельну ціну, у мережі «Авантаж 7» вартість пального нижча за собівартість і становить 28,45 грн/л. «Не дуже зрозуміла політика «Авантажу»: знижувати ціну на 50 коп./л на наростальному ринку якось дивно», - зазначив один з операторів.

Трохи вищі за гуртову - 28,99-29,49 грн/л - середні ціни у мережах «Олас», U.GO, «БРСМ-Нафта», Motto, Marshal і «Кворум».

В одній із мереж з півдня зазначили, що важко адекватно збільшувати вартість, коли по інший бік траси - ціна 29,49 грн/л.

Утримувати ціни від більш суттєвого зростання дозволяють старі дешеві залишки. Та якщо преміум-мережі й деякі регіональні оператори мають можливості для накопичення, невеликі регіональні мережі таку змогу мають не завжди. Це призводить до звуження цінового діапазону у мережах. Наприклад, різниця між цінами на станціях ОККО і «Катрал» в Одеській області на 10 вересня становила 1,02 грн/л, тоді як у серпні - більш як 3 грн/л.

Зі слів власників мереж, наступна хвиля здорожчання розпочнеться, коли новий ресурс почне доїжджати до АЗК і перевищить частку старих запасів.

«Уже наприкінці цього тижня або наступного на стелах побачимо 32,99 грн/л», - зазначили в одній із компаній.

Як стверджують оператори, загалом вартість газу може зрости до 32-35 грн/л, щоб повністю компенсувати підняття акцизу при сталих закупівельних цінах у валюті й нинішньому курсі долара. «Ми прогнозуємо 32-33 грн/л для мереж середнього і нижнього цінових діапазонів, для «зелених» - 34-35 грн/л», - зазначили в одній з одеських мереж, додавши, що з урахуванням собівартості газу на півдні на рівні 53 000-54 000 грн/л, а то й більше, і щільності 550 кг/м3, яка восени зростає, закупівельна ціна в перерахунку на літри виходить 29,1-29,7 грн/л. «А з урахуванням додаткових витрат, які наразі зросли до 3 грн/л, маємо на стелі 32,1-32,7 грн/л», - підсумували у мережі.

У великій паливній компанії зазначили, що в їхньому портфелі більшість ресурсу - залізничний, а його ціна вища від ціни на автомобільний. «Якщо взяти середню вартість залізничного ресурсу +/-$800/т, то в Києві собівартість цього газу з новими акцизними ставками буде близько 57 000 грн/т, що дорівнює 30,8 грн/л (щільність 540 кг / м 3 - ek). Автомобільний ресурс звісно дешевший - близько 55 000 грн/т, або 29,7 грн/л. А враховуючи додаткові витрати, які вищі, ніж в економ-мережах, отримуємо мінімальних 34 грн/л», - додали в ній.

Утім, трейдери у вересні очікують зменшення цін на газ у закордонних постачальників: якщо не через здешевшання нафти, так через зниження попиту з боку українських компаній. «Але зниження не буде суттєвим», - вважає один із трейдерів.

Інший додає, що вартість нафти може вплинути на ціни на газ із заходу, а на півдні ефект буде відчутним тільки у жовтні. «У Польщі дешевого росгазу стає менше через зменшення постачань. До 20 грудня, коли почне діяти заборона на імпорт російського LPG, вже не так далеко, тому невідомо, яку ціну запропонують поляки цього місяця».

Динаміка роздрібних цін у мережах (1-11 вересня 2024 р.), грн/л