Нафта різко прискорила зростання, Brent подорожчала до $70,6 за барель

Ціни на нафту еталонних марок зростають більш ніж на 2% вдень у середу, відновлюючись після падіння до мінімумів із грудня 2021 року напередодні.

Позитивними факторами для нафтового ринку виступають сигнали про скорочення запасів нафти в Сполучених Штатах минулого тижня і наближення урагану до американського узбережжя Мексиканської затоки.

Котирування листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:03 EET зросли на $1,39 (2,01%), до $70,58 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до зазначеного часу на $1,44 (2,19%), до $67,19 за барель.

Напередодні Brent впала в ціні на 3,7%, WTI - на 4,3%, обидві марки оновили мінімуми з грудня 2021 року на даних про різке уповільнення зростання імпорту до Китаю, а також після погіршення прогнозів світового попиту на нафту від ОПЕК.

Як стало відомо у вівторок, обсяг китайського імпорту в серпні зріс лише на 0,5% після підйому на 7,2% місяцем раніше. Тим часом ОПЕК знизила прогноз зростання попиту на сировину в 2024 році на 80 тис. барелів на добу - до 2,03 млн б/д.

Тим часом дані Американського інституту нафти (API), опубліковані напередодні, вказали на падіння запасів нафти в Штатах минулого тижня на 2,79 млн барелів.

Офіційний звіт Міненерго США про запаси нафти і нафтопродуктів буде оприлюднено о 17:30 EET у середу. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що він продемонструє зростання запасів нафти минулого тижня на 900 тис. барелів.

Увагу ринку також спрямовано на шторм "Франсін", який посилився до урагану I категорії і рухається в бік узбережжя Луїзіани. За офіційними даними, близько чверті американських видобувних потужностей у Мексиканській затоці призупинили роботу через наближення шторму.