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Нафта прискорила зниження на слабких статданих із КНР, Brent на рівні $71,2 за барель
15:39 10.09.2024 |
Падіння цін на нафту посилилося вдень у вівторок через слабкі дані щодо китайського імпорту за серпень.
Котирування листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:18 EET знизилися на $0,65 (0,9%), до $71,19 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зменшилася до зазначеного часу на $0,7 (1,02%), до $68,01 за барель.
Напередодні Brent подорожчала на 1,1%, WTI - на 1,5%.
Як стало відомо у вівторок, Китай у серпні збільшив експорт на 8,7% у річному вираженні, рекордними темпами з березня 2023 року. Тим часом зростання імпорту сповільнилося до лише 0,5% з 7,2% у липні, що посилило побоювання щодо проблем в економіці найбільшого імпортера нафти у світі.
"Дані про експорт були позитивними, проте цифри імпорту підігрівають тривоги подальшого послаблення внутрішнього попиту в Китаї", - написали аналітики Commerzbank Карстен Фрітш і Барбара Ламбрехт.
Також трейдери стежать за ураганною активністю в Мексиканській затоці. Національний центр прогнозування ураганів (NHC) США напередодні повідомив про формування тропічного шторму "Франсін" у Мексиканській затоці, який може посилитися до урагану 2-ї категорії до середини тижня. На узбережжі штату Луїзіана оголошено штормове попередження.
"Деякі оператори призупинили роботу платформ через шторм. Chevron, Exxon і Shell вже евакуювали персонал з деяких платформ. Також шторм загрожує порушити роботу НПЗ на узбережжі затоки", - зазначили аналітики ING.
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