Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта прискорила зниження на слабких статданих із КНР, Brent на рівні $71,2 за барель

 

Падіння цін на нафту посилилося вдень у вівторок через слабкі дані щодо китайського імпорту за серпень.

Котирування листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:18 EET знизилися на $0,65 (0,9%), до $71,19 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зменшилася до зазначеного часу на $0,7 (1,02%), до $68,01 за барель.

Напередодні Brent подорожчала на 1,1%, WTI - на 1,5%.

Як стало відомо у вівторок, Китай у серпні збільшив експорт на 8,7% у річному вираженні, рекордними темпами з березня 2023 року. Тим часом зростання імпорту сповільнилося до лише 0,5% з 7,2% у липні, що посилило побоювання щодо проблем в економіці найбільшого імпортера нафти у світі.

"Дані про експорт були позитивними, проте цифри імпорту підігрівають тривоги подальшого послаблення внутрішнього попиту в Китаї", - написали аналітики Commerzbank Карстен Фрітш і Барбара Ламбрехт.

Також трейдери стежать за ураганною активністю в Мексиканській затоці. Національний центр прогнозування ураганів (NHC) США напередодні повідомив про формування тропічного шторму "Франсін" у Мексиканській затоці, який може посилитися до урагану 2-ї категорії до середини тижня. На узбережжі штату Луїзіана оголошено штормове попередження.

"Деякі оператори призупинили роботу платформ через шторм. Chevron, Exxon і Shell вже евакуювали персонал з деяких платформ. Також шторм загрожує порушити роботу НПЗ на узбережжі затоки", - зазначили аналітики ING.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1400
  0,0452
 0,11
EUR
 1
 45,3774
  0,0056
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8389  0,00 0,01 41,4322  0,02 0,05
EUR 45,2111  0,19 0,41 45,9174  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1300  0,05 0,12 41,1600  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес