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Brent може незабаром опуститися нижче $70 за барель - Trafigura
15:46 09.09.2024 |
Ціни на нафту марки Brent можуть у відносно недалекому часі опуститися нижче $70 за барель, вважає глава нафтового відділу трейдера Trafigura Бен Лукок.
Водночас він застеріг ринок від надмірно песимістичних настроїв.
"Це небезпечно, оскільки може статися стільки несподіваних подій, - заявив Лукок, виступаючи на нафтовій конференції Азіатсько-Тихоокеанського регіону (APPEC). - Я б не ставив усе на зниження цін".
Ціни на нафту почали падати в середині липня на побоюваннях з приводу світового попиту і збільшення поставок країнами ОПЕК+ і тепер демонструють негативну динаміку з початку року.
Негативного прогнозу дотримується і глава трейдера Gunvor Торбйорн Торнквіст.
"Зараз у світі виробляється набагато більше нафти, ніж споживається, і цей баланс, як очікується, лише погіршуватиметься найближчими роками", - цитує виступ Торнквіста на конференції APPAC агентство Bloomberg.
Джефф Каррі з Energy Pathways озвучив дещо оптимістичнішу думку. Він визнав проблеми в економіці Китаю, проте вказав на те, що очікуване зниження ставки Федрезерву може підтримати настрій інвесторів.
"Зростання попиту на нафту та інші енергоносії в майбутньому забезпечуватимуть такі регіони, як Індія, Африка та частини Латинської Америки", - сказав він.
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