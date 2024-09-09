Нафта сповільнила зростання, Brent біля $71,6 за барель

Ціни на нафту еталонних марок сповільнили зростання вдень у понеділок.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:37 EET становить $71,63 за барель, що на $0,57 (0,8%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилися в ціні на $0,6 (0,89%), до $68,27 за барель.

Зростання можуть обмежувати оприлюднені в п'ятницю слабкі статдані щодо американського ринку праці, збереження побоювань щодо китайської економіки і погіршення нафтових прогнозів Bank of America.

Зокрема, банк переглянув прогноз ціни бареля Brent на 2025 рік до $75 з $80, WTI - до $71 з $75.

Водночас минулого тижня вісім країн ОПЕК+, які добровільно скорочують нафтовидобуток на 2,2 млн барелів за добу і планували поступово згортати обмеження з жовтня, відклали це рішення на два місяці.

Згідно з новим графіком, раніше заплановані обсяги виробництва просто зміщуються на два місяці вперед. Отже, зростання видобутку розпочнеться в грудні 2025 року. При цьому ОПЕК+ знову підтверджує, що залежно від ситуації на ринку план нарощування може бути припинений або "розгорнутий назад".

Також підтримку нафтовим котируванням надають ризики щодо постачань енергоносіїв в умовах наближення урагану до американського узбережжя Мексиканської затоки - регіону, на який припадають 60% всієї нафтопереробної активності в країні, пише Trading Economics.