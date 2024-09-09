Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта сповільнила зростання, Brent біля $71,6 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок сповільнили зростання вдень у понеділок.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:37 EET становить $71,63 за барель, що на $0,57 (0,8%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилися в ціні на $0,6 (0,89%), до $68,27 за барель.

Зростання можуть обмежувати оприлюднені в п'ятницю слабкі статдані щодо американського ринку праці, збереження побоювань щодо китайської економіки і погіршення нафтових прогнозів Bank of America.

Зокрема, банк переглянув прогноз ціни бареля Brent на 2025 рік до $75 з $80, WTI - до $71 з $75.

Водночас минулого тижня вісім країн ОПЕК+, які добровільно скорочують нафтовидобуток на 2,2 млн барелів за добу і планували поступово згортати обмеження з жовтня, відклали це рішення на два місяці.

Згідно з новим графіком, раніше заплановані обсяги виробництва просто зміщуються на два місяці вперед. Отже, зростання видобутку розпочнеться в грудні 2025 року. При цьому ОПЕК+ знову підтверджує, що залежно від ситуації на ринку план нарощування може бути припинений або "розгорнутий назад".

Також підтримку нафтовим котируванням надають ризики щодо постачань енергоносіїв в умовах наближення урагану до американського узбережжя Мексиканської затоки - регіону, на який припадають 60% всієї нафтопереробної активності в країні, пише Trading Economics.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0168
  0,0722
 0,18
EUR
 1
 45,5574
  0,0308
 0,07

Курс обміну валют на 06.09.24, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8415  0,05 0,13 41,4130  0,07 0,16
EUR 45,3974  0,09 0,21 46,0567  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0800  0,02 0,04 41,1000  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес