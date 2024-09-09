Ціни на нафту підскочили на $1 через шторм на узбережжі Мексиканської затоки та відновлення після розпродажу

Ф'ючерси на нафту підскочили на долар на початку торгів у понеділок, через потенційний ураган, що наблизився до узбережжя Мексиканської затоки в США, і відновлення ринків після розпродажу на слабших, ніж очікувалося, даних про зайнятість у США в п'ятницю.

Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate о 03:46 EET виросли на 1 долар, або на 1,48%, до 68,67 долара за барель. Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 99 центів, або на 1,39%, до 72,05 долара за барель.

Аналітики кажуть, що це зростання було частково реакцією на можливий ураган на узбережжі Мексиканської затоки.

Прогнозується, що стан погоди в південно-західній частині Мексиканської затоки стане ураганом, перш ніж досягне північно-західного узбережжя Мексиканської затоки, повідомив в неділю Національний центр ураганів США. На узбережжя Мексиканської затоки припадає близько 60% нафтопереробних потужностей США.

«Настрої дещо відновилися після розпродажу минулого тижня», - сказала незалежний ринковий аналітик Тіна Тенг.

На момент закриття торгів у п'ятницю Brent подешевшала на 10% до найнижчого рівня з грудня 2021 року, а WTI - на 8% до найнижчого закриття з червня 2023 року.

«Сира нафта зафіксувала найбільше тижневе падіння за останні 11 місяців на тлі погіршення економічного фону. Слабкі дані по зайнятості в США в п'ятницю викликали занепокоєння щодо зниження попиту на нафту в найбільшому споживачі у світі», - написали аналітики ANZ в записці для клієнтів.

Довгоочікуваний звіт уряду США про зайнятість показав, що кількість зайнятих в несільськогосподарському секторі в серпні зросла менше, ніж очікували учасники ринку, збільшившись на 142 000, а липневий показник був переглянутий у бік зниження до 89 000, що стало найменшим приростом з моменту повного спаду в грудні 2020 року.

Маржа нафтопереробки в Азії впала до найнижчого сезонного рівня з 2020 року через слабкий попит з боку двох найбільших економік. Минулого місяця експорт мазуту до узбережжя Мексиканської затоки США впав до найнижчого рівня з січня 2019 року через зниження маржі переробки.