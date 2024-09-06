Нафта слабо зростає в очікуванні даних зі США, Brent на рівні $72,9 за барель

Ціни на нафту еталонних марок помірно піднімаються вдень у п'ятницю напередодні звіту про стан ринку праці США.

Котирування листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:05 EET підвищилися на $0,2 (0,28%), до $72,89 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до зазначеного часу на $0,24 (0,35%), до $69,39 за барель.

Напередодні обидві марки подешевшали на кілька центів, але цього вистачило, щоб Brent оновила мінімум з червня минулого року, WTI - з грудня.

Ключовою подією для світових ринків цього тижня буде серпневий звіт Мінпраці США. Дані будуть оприлюднені о 15:30 кв. м, і аналітики в середньому прогнозують, що вони вкажуть на зниження безробіття до 4,2% з 4,3% у липні, а також на прискорення приросту кількості робочих місць приблизно до 160 тис. зі 114 тис.

Показники приросту зайнятості та безробіття можуть вплинути на рішення Федрезерву, який проведе засідання через два тижні. Ринок очікує зниження ставки на 25 базисних пунктів, але допускає і зниження на 50 б.п. Пом'якшення грошово-кредитної політики може підтримати найбільшу економіку світу і позитивно позначитися на глобальному попиті на паливо.

"Побоювання з приводу економік США і Китаю, здатність ОПЕК+ вплинути на нафтовий ринок, що знижується, і великі вільні потужності свідчать про те, що слабкість ринку в майбутньому цілком імовірна, а потенціал до зростання більш обмежений, ніж місяць тому", - написав аналітик PVM Тамаш Варга.

Тим часом напередодні країни ОПЕК+, які беруть участь в угоді про добровільне скорочення нафтовидобутку, відклали початок відновлення поставок на два місяці, з жовтня на грудень.

Незважаючи на це, аналітики Bank of America знизили прогнози цін на нафту марки Brent на друге півріччя до $75 з майже $90 за барель.