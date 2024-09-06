Нафта стабілізується перед ключовим звітом по зайнятості в США

Ціни на нафту зросли на торгах в Азії в п'ятницю, оскільки інвестори проявляли обережність напередодні ключових даних по зайнятості в США, оскільки вони зважували на значне скорочення запасів сирої нафти в США і затримку з підвищенням видобутку країнами ОПЕК+.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 07:07 EET виросли на 13 центів до $72,82, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 12 центів, або на 0,17%, до $69,27.

«Схоже, що переважає загальна обережність, оскільки учасники ринку все ще намагаються осмислити змішані економічні дані США, які вийдуть цього тижня, в той час як напередодні важливого звіту по зайнятості може обмежити певний ризик», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

За тиждень Brent впала майже на 8%, в той час як WTI знизилася майже на 6%.

Цього тижня надходили змішані сигнали щодо економіки США напередодні публікації в п'ятницю даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які, як очікується, стануть ключовими для розміру зниження процентної ставки в США на засіданні Федеральної резервної системи 17-18 вересня.

У серпні активність в секторі послуг США була стабільною, але зростання приватних робочих місць сповільнилося, залишаючись відповідним до ослаблення ринку праці.

«Спогади про розпродаж на початку серпня на світових ринках можуть залишатися свіжими в пам'яті інвесторів, які тримали настрої в напрузі через ризики того, що умови праці в США можуть обернутися ще одним несподіваним погіршенням», - сказав Йеп.

На початку серпня ціни на нафту впали більш ніж на долар, і Brent опустилася до семимісячного мінімуму після того, як побоювання рецесії в США спровокували розпродаж на світовому ринку, хоча пізніше ціни відновилися через побоювання ескалації конфлікту на Близькому Сході.

У четвер Brent знову опустилася до більш ніж річного мінімуму, оскільки занепокоєння щодо попиту в США і Китаї нівелювали підтримку від значного виведення нафти з американських запасів і рішення ОПЕК+ відкласти заплановане збільшення видобутку нафти.

Запаси нафти впали на 6,9 млн барелів до 418,3 млн барелів порівняно з очікуваннями аналітиків в опитуванні Reuters на 993 000 барелів через зниження імпорту.

ОПЕК+ погодилася відкласти заплановане збільшення видобутку нафти на жовтень і листопад, повідомила група виробників у четвер, додавши, що вона може ще більше призупинити або скасувати підвищення, якщо це буде необхідно.

«Ринки, схоже, не надто вражені цим кроком», - пишуть аналітики ING, додаючи, що побоювання щодо попиту залишаються ключовим фактором слабких настроїв.

На фронті попиту певну підтримку надало падіння долара США, який просів майже до тижневого мінімуму на змішаних сигналах з боку індикаторів ринку праці.

Слабший долар робить нафту дешевшою для покупців, які використовують інші валюти.