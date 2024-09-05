Фінансові новини
- |
- 05.09.24
- |
- 18:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафтовий ринок залишається в плюсі, Brent торгується близько $73,3 за барель
15:42 05.09.2024 |
Ціни на нафту залишаються в плюсі на торгах у четвер, ринок очікує даних міністерства енергетики США про запаси енергоносіїв у країні.
Оцінки Американського інституту нафти (API), опубліковані напередодні, показали різке скорочення запасів нафти в Штатах минулого тижня - на 7,4 млн барелів. Таке падіння, якщо воно підтвердиться офіційними даними, буде найістотнішим з червня.
Міненерго США оприлюднить щотижневий звіт про запаси енергоносіїв у країні о 18:00 EET.
Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:30 EET становить $73,32 за барель, що на $0,62 (0,85%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилися в ціні до цього часу на $0,32 (0,46%), до $69,52 за барель.
Напередодні Brent завершила торги на мінімумі з 2023 року, тоді як ціна WTI опустилася нижче $70 за барель уперше з грудня.
Деяку підтримку ринку в четвер надають очікування, що країни ОПЕК+ відкладуть заплановане збільшення видобутку нафти. Альянс планував частково відмовитися від добровільного обмеження видобутку з жовтня, проте в умовах падіння цін на нафту може перенести ці плани на пізніший час, пише газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
Побоювання трейдерів щодо перспектив попиту продовжують чинити тиск на нафтовий ринок.
"Ці побоювання переважать будь-яку потенційну відстрочку збільшення видобутку ОПЕК+, - зазначають аналітики ING. - Наступне питання - як довго альянс відкладатиме цей крок?".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада призначила Коваля міністром аграрної політики та продовольства
|Рада призначила Калмикову міністром у справах ветеранів
|Президент Румунії схвалив передання Україні ЗРК Patriot
|Вада призначила Світлану Гринчук міністром захисту довкілля
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зростання ВВП України в липні прискорилося до 2,7% і за 7 міс. становило 4% - 1-й віцепрем'єр
|Гендиректора «Укроборонпрому» Сметаніна призначили міністром із питань стратегічних галузей промисловості
|Рада призначила Коваля міністром аграрної політики та продовольства
|В Україні готуються змінити умови продажу державних банків
|Нафтовий ринок залишається в плюсі, Brent торгується близько $73,3 за барель
|На Південноукраїнській АЕС вийшов з ладу насос, що прокачує воду через реактор - Держатом
Бізнес
|Intel презентувала процесори для ноутбуків Lunar Lake
|Red Magic 9S Pro+ став найпотужнішим Android-смартфоном за версією AnTuTu в серпні 2024 року
|В Україні зріс попит на гібридні авто та електрокари
|Продаж чипів у світі в липні підскочив на 18,7% і досяг $51,32 млрд - SIA
|Instagram дозволяє коментувати Stories
|У 2024 році Китай інвестував у напівпровідники $25 млрд — більше, ніж США, Тайвань та Південна Корея разом
|Надмірна любов до роботи: японці не хочуть переходити на 4-денний робочий тиждень