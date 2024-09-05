Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафтовий ринок залишається в плюсі, Brent торгується близько $73,3 за барель

 

Ціни на нафту залишаються в плюсі на торгах у четвер, ринок очікує даних міністерства енергетики США про запаси енергоносіїв у країні.

Оцінки Американського інституту нафти (API), опубліковані напередодні, показали різке скорочення запасів нафти в Штатах минулого тижня - на 7,4 млн барелів. Таке падіння, якщо воно підтвердиться офіційними даними, буде найістотнішим з червня.

Міненерго США оприлюднить щотижневий звіт про запаси енергоносіїв у країні о 18:00 EET.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:30 EET становить $73,32 за барель, що на $0,62 (0,85%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилися в ціні до цього часу на $0,32 (0,46%), до $69,52 за барель.

Напередодні Brent завершила торги на мінімумі з 2023 року, тоді як ціна WTI опустилася нижче $70 за барель уперше з грудня.

Деяку підтримку ринку в четвер надають очікування, що країни ОПЕК+ відкладуть заплановане збільшення видобутку нафти. Альянс планував частково відмовитися від добровільного обмеження видобутку з жовтня, проте в умовах падіння цін на нафту може перенести ці плани на пізніший час, пише газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Побоювання трейдерів щодо перспектив попиту продовжують чинити тиск на нафтовий ринок.

"Ці побоювання переважать будь-яку потенційну відстрочку збільшення видобутку ОПЕК+, - зазначають аналітики ING. - Наступне питання - як довго альянс відкладатиме цей крок?".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0890
  0,1876
 0,45
EUR
 1
 45,5882
  0,0183
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 12:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8936  0,00 0,01 41,4812  0,09 0,22
EUR 45,3032  0,01 0,03 46,0052  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0700  0,26 0,63 41,0900  0,28 0,68
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес