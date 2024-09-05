Нафтовий ринок залишається в плюсі, Brent торгується близько $73,3 за барель

Ціни на нафту залишаються в плюсі на торгах у четвер, ринок очікує даних міністерства енергетики США про запаси енергоносіїв у країні.

Оцінки Американського інституту нафти (API), опубліковані напередодні, показали різке скорочення запасів нафти в Штатах минулого тижня - на 7,4 млн барелів. Таке падіння, якщо воно підтвердиться офіційними даними, буде найістотнішим з червня.

Міненерго США оприлюднить щотижневий звіт про запаси енергоносіїв у країні о 18:00 EET.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:30 EET становить $73,32 за барель, що на $0,62 (0,85%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилися в ціні до цього часу на $0,32 (0,46%), до $69,52 за барель.

Напередодні Brent завершила торги на мінімумі з 2023 року, тоді як ціна WTI опустилася нижче $70 за барель уперше з грудня.

Деяку підтримку ринку в четвер надають очікування, що країни ОПЕК+ відкладуть заплановане збільшення видобутку нафти. Альянс планував частково відмовитися від добровільного обмеження видобутку з жовтня, проте в умовах падіння цін на нафту може перенести ці плани на пізніший час, пише газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Побоювання трейдерів щодо перспектив попиту продовжують чинити тиск на нафтовий ринок.

"Ці побоювання переважать будь-яку потенційну відстрочку збільшення видобутку ОПЕК+, - зазначають аналітики ING. - Наступне питання - як довго альянс відкладатиме цей крок?".