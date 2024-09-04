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Нафта перейшла до зростання після обвалу напередодні, Brent торгується на рівні $74,4 за барель
14:41 04.09.2024 |
Ціни на нафту почали зростати вдень у середу, відновлюючись після падіння до мінімумів з кінця минулого року за підсумками попередньої сесії.
Котирування листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:11 кв підвищилися на $0,64 (0,87%), до $74,39 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до зазначеного часу на $0,76 (1,08%), до $71,10 за барель.
У вівторок котирування Brent впали на 4,9%, WTI - на 4,4%, оновивши мінімальні значення з середини грудня минулого року на очікуваннях відновлення видобутку в Лівії та збільшення постачань з боку ОПЕК+ на тлі слабкого світового попиту на паливо.
Трейдери вважають, що Лівія може найближчим часом відновити видобуток і експорт нафти зі східної частини країни. Місія ООН у країні організувала переговори між владою західної та східної частин Лівії, намагаючись вирішити кризу навколо центробанку, що спровокувала зупинку видобутку нафти на сході країни, де розташована основна частина її резервів.
За підсумками проведених у Тріполі консультацій сторони дійшли "значного розуміння" того, як подолати кризу навколо центробанку, повідомили в ООН. Колишній глава ЦБ Садік Аль-Кабір, відправлений у відставку тиждень тому, відзначив наявність свідчень того, що сторони близькі до досягнення компромісу.
"Побоювання з приводу зростання світової економіки та новини про зростання видобутку стали гримучою сумішшю для ринку, який вже відчув себе вразливим", - зазначив Кріс Вестон із Pepperstone.
"Учасники ринку поки не хочуть бачити збільшення поставок з боку ОПЕК+", - написав аналітик UBS Джованні Стауново.
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