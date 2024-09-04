Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до зростання після обвалу напередодні, Brent торгується на рівні $74,4 за барель

 

Ціни на нафту почали зростати вдень у середу, відновлюючись після падіння до мінімумів з кінця минулого року за підсумками попередньої сесії.

Котирування листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:11 кв підвищилися на $0,64 (0,87%), до $74,39 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до зазначеного часу на $0,76 (1,08%), до $71,10 за барель.

У вівторок котирування Brent впали на 4,9%, WTI - на 4,4%, оновивши мінімальні значення з середини грудня минулого року на очікуваннях відновлення видобутку в Лівії та збільшення постачань з боку ОПЕК+ на тлі слабкого світового попиту на паливо.

Трейдери вважають, що Лівія може найближчим часом відновити видобуток і експорт нафти зі східної частини країни. Місія ООН у країні організувала переговори між владою західної та східної частин Лівії, намагаючись вирішити кризу навколо центробанку, що спровокувала зупинку видобутку нафти на сході країни, де розташована основна частина її резервів.

За підсумками проведених у Тріполі консультацій сторони дійшли "значного розуміння" того, як подолати кризу навколо центробанку, повідомили в ООН. Колишній глава ЦБ Садік Аль-Кабір, відправлений у відставку тиждень тому, відзначив наявність свідчень того, що сторони близькі до досягнення компромісу.

"Побоювання з приводу зростання світової економіки та новини про зростання видобутку стали гримучою сумішшю для ринку, який вже відчув себе вразливим", - зазначив Кріс Вестон із Pepperstone.

"Учасники ринку поки не хочуть бачити збільшення поставок з боку ОПЕК+", - написав аналітик UBS Джованні Стауново.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2766
  0,0126
 0,03
EUR
 1
 45,6065
  0,0634
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8964  0,01 0,02 41,5714  0,10 0,24
EUR 45,2907  0,04 0,10 46,0329  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,07 0,18 41,3700  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес