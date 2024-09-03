Протягом серпня вартість нафтопродуктів у більшості мереж не зазнала змін

Динаміка роздрібних цін на світлі нафтопродукти в Україні у серпні 2024 р., грн/л

Попри нисхідну динаміку гуртового ринку, у першій половині місяця мережі не поспішали реагувати, а потім уже почали накопичувати «амортизатор» в очікуванні збільшення акцизу.

У серпні європейські котирування на «світлі» знижувалися слідом за нафтою. Так, за місяць середня ціна на бензин зменшилася на $89/т (3,27 грн/л), на дизельне пальне - на $41/т (1,69 грн/л), і в середньому за місяць ціни становили $787/т і $715/т відповідно.

Але кількість пропозицій на ринку, валютний курс і перспектива зростання акцизів зіграли свою роль, тому гуртові ціни на пальне не відіграли зміни зовнішнього ринку, втративши всього 3 копійки на літрі бензину і 28 копійок - на літрі дизелю (47,99 грн/л і 44,43 грн/л відповідно станом на 2 вересня - ek).

Роздріб був більш рухливим, хоча зміни ледве помітні: бензин А-95 знизився на 14 коп./л (56,62 грн/л), дизпальне - на 5 коп./л (52,84 грн/л).

Серпневі чемпіони

У серпні відзначилася консолідована мережа «Авіас», яка на початку місяця знизила вартість А-95 на 1,55 грн/л, до середнього значення 56,08 грн/л. Невідомо, наскільки це допомогло мережі, яка зачиняє станції по всій країні.

Майже на 1 грн/л і більше знизилася вартість бензину у VST, регіональних мережах VostokGaz і «Рур груп».

У мережах Amic, «БРСМ-Нафта», Marshal, ZOG, «Авантаж 7», Motto, «Фактор», «Параллель» цінники зросли в середньому на 0,05-1,10 грн/л (див. табл.). Останні чотири оператори переглянули вартість бензину впритул до дати збільшення акцизних ставок.

Щодо дизельного пального, то тут економ-мережі були більш активними. На 1-1,50 грн/л здешевшало пальне у Mango, VST, VostokGaz, RLS.

Попри непогані маржі, у мережах «Приват», «Укрнафта», «БРСМ-Нафта», Marshal, Motto, «Параллель» точково ціни на дизель зросли на 0,50-2 грн/л. В останній зафіксоване найбільше здорожчання - 2 грн/л - у Донецькій області.

На 2 вересня стабільні ціни в маркетмейкерів і коливання у дискаунтерів призвели до зменшення на 33 коп./л, до 6,43 грн/л, різниці у вартості бензину в цих сегментах. Різниця для дизпального майже не змінилася і становить 6,42 грн/л.

Загалом за місяць середня «цінова відстань» між «преміальними» і дискаунтерами становила 6,75 грн/л для бензину й 6,43 грн/л - для дизелю, що є найменшими показниками цього року.

Антидот для акцизу

Перелічені події сприяли покращенню маржинальності АЗС. Спред між роздробом і гуртом зріс до 8,77 грн/л, для дизпального - до 9,05 грн/л. Таким чином, серпень став одним із найкращих місяців для роздрібного ринку 2024 року (див. діагр.). Також тихо потішило власників АЗС нове зростання продажів пального для генераторів.

Водночас цей запас міцності почне танути у вересні разом зі зростанням гуртових цін після запровадження нових ставок акцизного податку. Це дасть змогу пройти перехідний період без зайвих цінових змін, яких очікували споживачі. Додатково стабілізувати ситуацію може й просідання зовнішнього ринку, яке намітилось у перші дні вересня.

Динаміка роздрібних цін на «світлі» (з 1 серпня по 1 вересня 2024 р.), грн/л