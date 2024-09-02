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Ціни на нафту перейшли до невеликого зростання, Brent торгується близько $77,2 за барель
15:41 02.09.2024 |
Ціни на нафту перейшли до невеликого зростання в понеділок на тлі низької активності на торгах у зв'язку з вихідним у США.
Американські біржі закриті 2 вересня з нагоди Дня праці.
Трейдери оцінюють статдані з Китаю, а також перспективи збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК+.
Індекс менеджерів із закупівель (PMI) у переробній промисловості КНР у серпні знизився до 49,1 пункту порівняно з 49,4 пункту місяцем раніше, повідомило Державне статистичне управління (ДСУ) країни. Значення індексу нижче позначки в 50 пунктів вказує на спад активності в секторі. Промисловий PMI перебуває нижче цього рівня четвертий місяць.
Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:20 кв становила $77,16 за барель, що на $0,23 (0,3%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,2 (0,27%), до $73,75 за барель.
Минулого тижня Brent подешевшала на 0,3%, WTI - на 1,7%. У серпні зниження цін становило 2,4% і 5,6% відповідно, за даними Dow Jones.
Сигнали спаду активності в промсекторі КНР посилюють очікування ослаблення попиту на енергоносії в країні, тоді як країни ОПЕК+ готуються частково відмовитися від добровільного обмеження видобутку з жовтня.
Як повідомляє Bloomberg, країни альянсу, як і раніше, мають намір збільшити видобуток на 180 тис. барелів на добу з наступного місяця. Наразі свідчень того, що це рішення може бути відкладено, немає, зазначають джерела агентства.
"З урахуванням побоювань, що зберігаються щодо перспектив попиту на нафту, учасники ринку все більше очікували, що ОПЕК+ відкладе збільшення видобутку, - наголошується в огляді експертів ING, який цитує The Wall Street Journal. -"Тепер, коли ми бачимо перебої з поставками нафти з Лівії, альянс, імовірно, вважає за можливе приступити до послаблення обмежень".
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