Різкого підвищення цін на пальне не очікується - експерт

Після набуття чинності закону про підвищення акцизів на пальне очікувати різкого здорожчання бензину та дизпального не варто. Ціни на автогаз можуть зрости до 33 грн/л у середньому.

Про це в коментарі Укрінформу заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн.

За його словами, ціни на бензин та дизпальне можуть зрости на 1,5-2 грн за літр, що є нормальним коливанням.

"Не очікуємо будь-яких змін зараз. По-перше, підвищення акцизу невелике. По-друге, компанії зробили великі запаси напередодні", - прокоментував Куюн.

Крім того, зараз на світових ринках склалися сприятливі цінові умови. Експерт зазначив, що у той час, як зросте податкова складова ціни пального, закупівельна вартість падає. "Це такий компенсатор, який не дасть цінам зростати", - вважає Куюн.

Водночас ціна на скраплений газ у вересні може зрости більше, ніж на інші види пального - до 33 грн за літр в середньому. Куюн пояснює це тим, що акциз на автогаз зросте більше, ніж на бензин і дизель, а великі запаси цього виду пального створити проблематично.

При цьому експерт зазначає, що скраплений газ все одно буде більш економічно вигідним, ніж бензин.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку.

Документ передбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року. Перехідний етап має розпочатися з 1 вересня 2024 року. На кінцевому етапі акциз на бензин становитиме 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне - 330 євро за 1000 л, на скраплений газ - 250 євро за 1000 літрів.