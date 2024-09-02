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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на пальне

 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про поетапне підвищення акцизу на пальне.

"01.09.2024. Повернуто з підписом від президента України", - ідеться на сайті Верховної Ради.

"Набирає чинності 1 вересня (я ж казав, що заднім числом впровадять). Почне діяти, як опублікують в офіційному виданні. Це або сьогодні, або завтра", - написав народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.

"Закон підписаний президентом. Отже, і закон, і нові ставки діють з 1 вересня, якщо інше прямо не визначено в законі", - уточнив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у телеграмі.

Як повідомлялося, Верховна Рада 18 липня ухвалила закон про поетапне підвищення акцизного податку на моторне паливо.

Законопроєктом передбачено графік щорічного збільшення акцизних ставок з 1 липня 2024 року до 1 січня 2028 року. Зокрема, акциз на бензин із чинних EUR213,5/1 тис. л має зрости до EUR242,6 - з липня 2024-го, EUR271,7 - 2025-го, EUR300,8 - 2026-го, EUR329,9 - 2027-го і EUR359 - 2028-го.

Акциз на дизельне паливо з чинних EUR139,5/1 тис. л має зрости до EUR177,6 з липня 2024-го, до EUR215,7 - у 2025-му, EUR253,8 - у 2026-му, EUR291,9 - у 2027-му та EUR330 - з 2028 року.

Акциз на скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном, LPG) з чинних EUR52/1 тис. л має зрости до EUR55,6 із липня 2024-го, до EUR59,2 - у 2025-му, EUR62,8 - у 2026-му, EUR66,4 - у 2027-му і EUR70 - із 2028 року.

Закон має набути чинності з 1 вересня 2024 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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