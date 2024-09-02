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Трейдери привезли в Україну стільки автогазу, що його вистачить до кінця жовтня – експерт
11:56 02.09.2024 |
Напередодні потрійного підвищення акцизу на автогаз, запланованого на 1 вересня, трейдери завезли це паливо в обсягах, яких вистачить Україні до кінця жовтня. Таку оцінку надав LIGA.net головний редактор видання "Нафторинок" Олександр Сіренко.
Намагання гравців ринку заробити на різниці в податках він назвав "національним спортом", який відбувається щоразу перед їх підвищенням. Але цього разу ажіотаж був особливим. Акциз на СВГ має зрости з 52 до 148 євро/т. Це обіцяло підприємцям, що закуплять СВГ до підвищення податку, а продадуть після, прибуток у 10 000 грн/т, за словами Сіренка. Або приблизно 5 грн/л цього палива.
"Ще ніколи держава не давала можливість так заробити. Газу навезли стільки, що, я думаю, ми його будемо їсти ще наприкінці жовтня", - дав оцінку Сіренко.
Однак наприкінці серпня ринок нервував через затримку із підписанням президентом Володимиром Зеленським законопроєкту №11256-2 щодо підвищення акцизів. Гравці побоювались, що набуття чинності проєкту може бути знову відтерміноване.
"Ринок розгубився. Хтось брав все підряд, думаючи, що вгадає. Хтось відмовлявся, пам'ятаючи про попередні випадки відтермінування ухвалення законів", - коментує Сіренко.
Протягом аукціону на СВГ, який тривав 28 серпня, ціна ресурсу зі стартового рівня у 43 000 грн/т зростала до 50 000 грн/т. Ціна на об'єми, які відвантажувалися у вересні, враховувала збільшені податки й досягала 56 000 грн/т. Це близько 29,7 грн за літр. Середня роздрібна ціна на кінець серпня - 28,9 грн/л, свідчать дані Консалтингової групи А-95.
Станом на 30 серпня законопроєкт №11256-2 не був підписаний президентом Володимиром Зеленським. Згідно з текстом документа, він має набути чинності 1 вересня.
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