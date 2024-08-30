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Ціни на нафту помірно зростають, Brent торгується на рівні $80,15 за барель
16:04 30.08.2024 |
Нафта слабко дорожчає вдень у п'ятницю і завершує тиждень у плюсі завдяки сильним статданим зі США і через побоювання скорочення поставок із Близького Сходу.
Котирування жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:09 EET підвищилися на $0,21 (0,26%), до $80,15 за барель. Термін біржового обігу жовтневих ф'ючерсів на Brent закінчується із завершенням сесії в п'ятницю. Листопадові контракти, що торгуються активніше, дорожчають під час торгів на $0,2 (0,25%), до $79,02 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросла до зазначеного часу на $0,26 (0,34%), до $76,17 за барель.
Напередодні Brent подорожчала на 1,6%, WTI - на 1,9% на тлі тривалої напруженості на Близькому Сході. Зокрема, винищувачі ізраїльських ВПС завдали ударів по кількох ракетних установках руху "Хезболла" на півдні Лівану, що становили загрозу Ізраїлю, повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у телеграм-каналі.
Іншим позитивним для нафтового ринку фактором стали опубліковані напередодні статдані, що підтвердили стійкість економіки США. Оцінку зростання ВВП країни в другому кварталі було переглянуто із підвищенням - до 3% у перерахунку на річні темпи з попередньо оголошених 2,8%.
"Підтримку цінам на нафту надали останні статдані зі США, що надають змогу сподіватися на "м'яку посадку" (американської економіки - ІФ-У) та відсутність рецесії, що знижує побоювання ослаблення попиту, - зазначив аналітик UBS Джованні Стауново. - З іншого боку, падіння експорту з Лівії та перспектива скорочення видобутку в Іраку у вересні підтримують дефіцит палива на ринку".
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