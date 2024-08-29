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АНАЛІТИКА

Нафта продовжує слабо дорожчати, Brent торгується на рівні $78,8 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок помірно піднімаються вдень у четвер, намагаючись відновитися після зниження за підсумками попередніх двох сесій.

Котирування жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:03 eet підвищилися на $0,13 (0,17%), до $78,78 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросла до зазначеного часу на $0,25 (0,34%), до $74,77 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 1,1%, WTI - на 1,3% на новинах про менше, ніж очікувалося, скорочення запасів палива в Сполучених Штатах.

Як стало відомо напередодні, комерційні запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на 846 тис. барелів, тоді як аналітики прогнозували більш суттєве зниження, на 2,78 млн барелів.

Тим часом товарні запаси бензину впали на 2,2 млн барелів, дистилятів - збільшилися на 275 тис. барелів. Експерти очікували зменшення запасів бензину на 2,15 млн барелів, дистилятів - на 815 тис. барелів.

Тим часом певну підтримку ринку надає новина про скорочення видобутку в Лівії. Як повідомлялося, влада на сході країни оголосила форс-мажор щодо видобутку та експорту нафти на підконтрольній їм території, де розташовані найбільші родовища та експортні термінали.

"Думки трейдерів розділилися з приводу того, чи позначиться припинення експорту з Лівії на планах ОПЕК+ щодо видобутку, - написав аналітик Panmure Liberum Ешлі Келті. - Наразі незрозуміло, чи скоректує ОПЕК+ свої плани з огляду на негативні прогнози попиту і побоювання з приводу глобальної економіки".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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