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Нафта зростає, оскільки проблеми з поставками в Лівії компенсували менше, ніж очікувалося, скорочення запасів в США
08:35 29.08.2024 |
Ціни на нафту зросли в четвер після двох сесій падіння, оскільки побоювання щодо поставок з Лівії повернулися в центр уваги, хоча і на тлі меншого, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти в США, що знизило очікування попиту.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:55 EET виросли на 9 центів, або на 0,11%, до 78,74 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 15 центів, або на 0,2%, до 74,67 долара.
Обидва контракти втратили більше 1% в середу після того, як дані показали, що запаси нафти в США впали на 846 000 барелів до 425,2 млн барелів минулого тижня, не виправдавши очікування аналітиків в опитуванні Reuters про зниження на 2,3 млн барелів.
Занепокоєння з приводу перебоїв у поставках з Лівії, члена Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), були позитивними для ринку, кажуть деякі аналітики.
За словами Пріянки Сачдеви, старшого ринкового аналітика Phillip Nova, лівійські проблеми на тлі зростаючих геополітичних побоювань будуть тримати нафтові ринки в напрузі і, ймовірно, обмежать падіння цін.
Деякі нафтові родовища в Лівії зупинили видобуток на тлі боротьби за контроль над центральним банком, причому одна консалтингова компанія оцінює перебої у видобутку від 900 000 до 1 мільйона барелів на добу (б/д) протягом декількох тижнів.
Липневий видобуток нафти в Лівії становив близько 1,18 млн барелів на добу.
Тривалість перебоїв у постачанні може мати побічний вплив на виробничі плани ОПЕК+ у жовтні, що, в свою чергу, може позитивно вплинути на нафтові ринки, якщо пропозиція не зменшиться, як очікується.
«Тривале припинення поставок з Лівії дасть ОПЕК+ трохи більше впевненості у збільшенні поставок у 4 кварталі 24 року, як це планується зараз», - зазначають аналітики ING у своїй записці для клієнтів, додаючи, що короткочасне припинення поставок зробить рішення картелю складнішим.
«За такого сценарію ми вважаємо, що вони не захочуть виводити додаткову пропозицію на ринок, коли все ще існують побоювання щодо попиту».
Очікування того, що центральний банк США почне знижувати процентні ставки наступного місяця, також підтримали ціни на нафту, а президент Федерального резервного банку Атланти Рафаель Бостік заявив, що, можливо, настав час для зниження ставок, оскільки інфляція знизилася ще більше, а безробіття зросло більше, ніж очікувалося.
Нижчі відсоткові ставки роблять запозичення дешевшими, що може стимулювати економічну активність і збільшити попит на нафту.
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