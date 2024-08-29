Автогаз гуртом різко подорожчав перед підвищенням акцизів

Динаміка гуртових цін на скраплений газ в Україні у серпні 2024 р., грн/т

28 серпня на аукціоні Української енергетичної біржі вартість скрапленого газу перевалила за 50 тис. грн/т, що в середньому на 8 000-9 000 грн/т більше, ніж минулого тижня.

На аукціоні УЕБ торги розпочалися активно з перших секунд, розігнавши вартість газу з початкових 41 303 грн/т «Укрнафти» і 42 082 грн/т «Укргазвидобування» до 48 993-50 433 грн/т і 50 250 грн/т відповідно.

Одночасно з продажами перших лотів виробники збільшили стартову ціну до 56 000-57 000 грн/т, що зупинило продажі. З 3,2 тис. т виставленого газу було продано всього 418 т. На час публікування матеріалу нереалізованими залишалися 2,34 тис. т газу.

«Це дуже висока ціна, навіть з урахуванням нових ставок акцизів», - зазначив один з учасників торгів.

«Та ціна, за якою на початку торгів реалізувалися лоти, була прийнятною з урахуванням можливого підняття акцизів з 1 вересня, але не вище. Ключове слово «можливого». Закон знову завис. Тому купувати дорожче - це ризик», - додав інший.

Уже майже тиждень законопроєкт №11256-2 очікує на підпис президента, що знову викликає у ринку певні сумніви щодо його підписання. «Ми з обережністю купуємо ресурс. Для нас зараз «стеля» - 50 000 грн/т. Це той рівень, який разом з дешевшими залишками дасть нам змогу певний час утримувати роздрібні ціни», - зазначили в одній із великих паливних компаній.

Наразі трейдери притримують обсяги, сподіваючись продати дорожче. «На початку тижня пропозицій було мало. І не тому, що газу немає, а через те, що чекали аукціону й підписання закону», - розповіли в одній із паливних мереж.

В іншій зазначили, що продавали тільки ті, кому потрібно було терміново злитися через потребу в грошах чи транспорті, щоб їхати за новим ресурсом.

Реакція ринку на динаміку аукціонних цін не змусила на себе чекати. Наприклад, у Київській області один із великих трейдерів у другій половині дня підняв ціни на газ із 47 500 грн/т до 50 000 грн/т.

«З новими акцизними ставками прогнозні ціни на автомобільні партії газу з різних напрямків становлять 54 000-57 000 грн/т на умовах FCA у центральній частині України», - зазначили в одній із паливних компаній.

«Досягнемо їх не пізніше другої декади вересня після того, як вичерпаються залишки на ринку. Це за умови, що європейські котирування на газ не зростатимуть, але поки тренд саме такий», - додали в ній.

А залишків газу на ринку більш ніж достатньо. У серпні постачання були рекордно високими. Так, минулого тижня середньодобовий імпорт газу становив 3,71 тис. т, що на 17% більше, ніж тижнем раніше, і всього на 3% менше від рекордних показників початку місяця. Загалом за 25 днів серпня відвантаження газу становило 3,57 тис. т на добу. Такими темпами за місяць отримаємо рекордні з 2022 року 110,66 тис. т імпортного газу.







