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Ціни на нафту знижуються, Brent торгується близько $78,3 за барель
15:50 28.08.2024 |
Ціни на нафту знижуються на торгах у середу, трейдери очікують даних про запаси енергоносіїв у США.
Міненерго США оприлюднить щотижневий звіт про резерви енергоносіїв о 17:30 EET. Оцінки Американського інституту нафти (API), опубліковані напередодні, показали падіння запасів нафти в Штатах минулого тижня на 3,4 млн барелів.
Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:55 кв становить $78,31 за барель, що на $1,24 (1,56%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $1,35 (1,79%), до $74,18 за барель.
Нафтовий ринок знизився напередодні вперше за чотири сесії. Ціни не змогли пробити ключові рівні опору в понеділок, що і спровокувало їхнє падіння, зазначають аналітики ANZ Research.
Проте геополітичні чинники, як і раніше, забезпечують підтримку ринку, йдеться в огляді ANZ, який цитує The Wall Street Journal. Експерти відзначають як події в Лівії, так і ситуацію навколо Ізраїлю.
У понеділок влада східної частини Лівії оголосила про припинення видобутку на всіх нафтових родовищах на підконтрольній їм території. Унаслідок цього виробництво в країні впало більш ніж удвічі - до 400 тис. барелів на добу, пише Bloomberg із посиланням на джерела. До понеділка обсяги видобутку нафти в Лівії становили близько 1 млн б/д.
Ізраїль і "Хезболла", які обмінялися ударами один по одному минулими вихідними, дали зрозуміти, що не мають наміру продовжувати їх, однак нафтовий ринок, як і раніше, побоюється розростання конфлікту в регіоні та відповідних ризиків для постачань сировини, зазначають в ANZ.
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