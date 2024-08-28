Ціни на нафту знижуються, Brent торгується близько $78,3 за барель

Ціни на нафту знижуються на торгах у середу, трейдери очікують даних про запаси енергоносіїв у США.

Міненерго США оприлюднить щотижневий звіт про резерви енергоносіїв о 17:30 EET. Оцінки Американського інституту нафти (API), опубліковані напередодні, показали падіння запасів нафти в Штатах минулого тижня на 3,4 млн барелів.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:55 кв становить $78,31 за барель, що на $1,24 (1,56%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $1,35 (1,79%), до $74,18 за барель.

Нафтовий ринок знизився напередодні вперше за чотири сесії. Ціни не змогли пробити ключові рівні опору в понеділок, що і спровокувало їхнє падіння, зазначають аналітики ANZ Research.

Проте геополітичні чинники, як і раніше, забезпечують підтримку ринку, йдеться в огляді ANZ, який цитує The Wall Street Journal. Експерти відзначають як події в Лівії, так і ситуацію навколо Ізраїлю.

У понеділок влада східної частини Лівії оголосила про припинення видобутку на всіх нафтових родовищах на підконтрольній їм території. Унаслідок цього виробництво в країні впало більш ніж удвічі - до 400 тис. барелів на добу, пише Bloomberg із посиланням на джерела. До понеділка обсяги видобутку нафти в Лівії становили близько 1 млн б/д.

Ізраїль і "Хезболла", які обмінялися ударами один по одному минулими вихідними, дали зрозуміти, що не мають наміру продовжувати їх, однак нафтовий ринок, як і раніше, побоюється розростання конфлікту в регіоні та відповідних ризиків для постачань сировини, зазначають в ANZ.