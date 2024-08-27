Фінансові новини
- |
- 27.08.24
- |
- 16:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту продовжують помірно опускатися, Brent близько $81,1 за барель
15:51 27.08.2024 |
Нафтові котирування помірно опускаються вдень у вівторок у рамках корекції після різкого підйому днем раніше на новинах з Лівії.
Котирування жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:13 EET знизилися на $0,34 (0,42%), до $81,09 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася до зазначеного часу на $0,38 (0,49%), до $77,04 за барель.
Напередодні Brent подорожчала на 3,1%, WTI - на 3,5% на новинах про припинення видобутку на сході Лівії.
У понеділок влада східної частини країни оголосила про припинення виробництва на всіх нафтових родовищах на підконтрольній їм території. Запроваджений форс-мажор також поширюється на експортні термінали та інші об'єкти нафтової інфраструктури. Таке рішення ухвалено на тлі протистояння з визнаним міжнародним співтовариством урядом Лівії, що розташований на заході країни.
Тим часом аналітики Goldman Sachs знизили прогноз середньої вартості нафти Brent на 2025 рік до $77 за барель із $82 за барель, зазначивши, зокрема, ослаблення попиту в Китаї. Експерти інвестбанку очікують, що ціна коливатиметься в діапазоні $70-85 за барель наступного року.
Експерти Morgan Stanley (SPB: MS) також очікують, що ціна Brent буде нижчою за $80 за барель наступного року. Вони знизили прогноз середньої вартості сорту на четвертий квартал поточного року до $80 за барель з $85 за барель і очікують зниження до $75 за барель до кінця 2025 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ анонсував 5 кроків у боротьбі з «дропами»
|НБУ запровадить тимчасовий ліміт у 150 тис. грн на вихідні перекази Р2Р
|РФ вперше атакувала касетними боєприпасами розподільні підстанції України, - Шмигаль
|Шмигаль: Запроваджуємо принцип «Воюй або працюй» для виведення ринку праці з тіні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В оборонну індустрію вже інвестували $7 мільярдів - Умєров
|Ціни на нафту продовжують помірно опускатися, Brent близько $81,1 за барель
|Goldman Sachs знизив прогноз середньої ціни Brent на 2025 р. до $77 за барель із $82
|Стефанчук: з вересня ми заходимо в бюджетний процес, будуть важкі рішення
|РФ вперше атакувала касетними боєприпасами розподільні підстанції України, - Шмигаль
|Військові зможуть використовувати електронний підпис під час закупівель
Бізнес
|Представник Samsung заявив, що компанія веде розробку пристроїв з подвійним складанням і екранами, що згортаються
|Два майнінгові пули контролюють понад 55% хешрейту біткоїна
|Samsung Galaxy Ring: розумне кільце, яке неможливо полагодити
|Фонд, пов 'язаний з російськими олігархами Авеном та Мошковичем, допоміг Маску купити Twitter
|Новий рекорд YouTube: Кріштіану Роналду створив свій канал та зібрав 1 мільйон підписників за 90 хвилин
|Microsoft оголосила про наміри прибрати панель керування з Windows 11
|Другий за величиною алмаз, який будь-коли витягували з шахти, виявлено в Ботсвані