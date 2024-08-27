Ціни на нафту продовжують помірно опускатися, Brent близько $81,1 за барель

Нафтові котирування помірно опускаються вдень у вівторок у рамках корекції після різкого підйому днем раніше на новинах з Лівії.

Котирування жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:13 EET знизилися на $0,34 (0,42%), до $81,09 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася до зазначеного часу на $0,38 (0,49%), до $77,04 за барель.

Напередодні Brent подорожчала на 3,1%, WTI - на 3,5% на новинах про припинення видобутку на сході Лівії.

У понеділок влада східної частини країни оголосила про припинення виробництва на всіх нафтових родовищах на підконтрольній їм території. Запроваджений форс-мажор також поширюється на експортні термінали та інші об'єкти нафтової інфраструктури. Таке рішення ухвалено на тлі протистояння з визнаним міжнародним співтовариством урядом Лівії, що розташований на заході країни.

Тим часом аналітики Goldman Sachs знизили прогноз середньої вартості нафти Brent на 2025 рік до $77 за барель із $82 за барель, зазначивши, зокрема, ослаблення попиту в Китаї. Експерти інвестбанку очікують, що ціна коливатиметься в діапазоні $70-85 за барель наступного року.

Експерти Morgan Stanley (SPB: MS) також очікують, що ціна Brent буде нижчою за $80 за барель наступного року. Вони знизили прогноз середньої вартості сорту на четвертий квартал поточного року до $80 за барель з $85 за барель і очікують зниження до $75 за барель до кінця 2025 року.