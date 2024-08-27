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АНАЛІТИКА

Goldman Sachs знизив прогноз середньої ціни Brent на 2025 р. до $77 за барель із $82

 

Аналітики Goldman Sachs Group Inc. знизили прогноз середньої вартості нафти Brent на 2025 рік до $77 за барель з $82 за барель, відзначивши, зокрема, ослаблення попиту в Китаї.

Експерти інвестбанку очікують, що ціна Brent коливатиметься в діапазоні $70-85 за барель наступного року.

В огляді Goldman наголошується, що виробництво вуглеводнів у США перевищує прогнози, тоді як зростання споживання нафти в КНР сповільнюється на тлі більш активного використання електромобілів, а також зменшення попиту з боку нафтохімічної галузі.

Ці фактори сприятимуть зниженню цін на нафту, проте стійкий попит в Індії та очікування, що пом'якшення грошово-кредитної політики світових ЦБ підтримає економічну активність, обмежать спад на ринку, вважають аналітики.

Рішення ОПЕК+ про відмову від частини обмежень видобутку з жовтня може означати, що альянс прагне "до стратегічного стримування поставок з країн, що не входять до нього", йдеться в огляді Goldman.

Експерти Morgan Stanley також очікують, що ціна Brent буде нижчою за $80 за барель наступного року.

"Наразі нафтовий ринок є дефіцитним, - зазначають аналітики банку Мартейн Ретс і Шарлотта Фіркінс. - Однак до четвертого кварталу 2024 року він, імовірно, повернеться до рівноваги, а 2025 року ми прогнозуємо надлишок нафти на ринку".

Morgan Stanley погіршив прогноз зростання світового попиту на нафту цього року до 1,1 млн барелів нафтового еквівалента на добу з 1,2 млн б.н.е./добу.

Експерти банку знизили прогноз середньої вартості Brent на четвертий квартал поточного року до $80 за барель з $85 за барель і очікують зниження ціни до $75 за барель до кінця 2025 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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