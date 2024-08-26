Нафта різко прискорила зростання, Brent вище $81 за барель

Підйом цін на нафту прискорився вдень у понеділок на новинах про подальше скорочення видобутку в Лівії.

Котирування жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:11 EET зросли на $2,01 (2,54%), до $81,03 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилася до зазначеного часу на $1,87 (2,5%) до $76,7 за барель.

За минулий тиждень Brent подешевшала на 0,8%, WTI - на 0,9%.

У понеділок розташована на сході влада Лівії оголосила про закриття всіх родовищ і припинення експорту палива на тлі протистояння із визнаним міжнародним співтовариством урядом на заході країни. Форс-мажор поширюється на всі родовища, термінали та об'єкти нафтової інфраструктури.

"Найбільший ризик для ринку нафти, мабуть, полягає в подальшому падінні видобутку в Лівії через політичну напруженість у країні", - зазначив аналітик UBS Джованні Стауново.

Також раніше повідомлялося, що ліванський рух "Хезболла" в неділю випустив по півночі Ізраїлю близько 230 ракет і більше ніж 20 безпілотників, проте більшість із них мети не досягли.

Раніше ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху заявляв, що ЦАХАЛ унаслідок превентивного удару вдалося успішно атакувати арсенали руху і вивести з ладу тисячі реактивних снарядів.

Підтримку нафтовим котируванням також надають очікування зниження ключової процентної ставки Федеральної резервної системи (ФРС). Трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на вересневому засіданні Федрезерву на 25 базисних пунктів як 70% і допускають 30-відсоткову ймовірність того, що ставку знизять одразу на 50 б.п.