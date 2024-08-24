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АНАЛІТИКА

Morgan Stanley знизив прогноз ціни бареля Brent на IV кв. 2024р до $80, на IV кв. 2025р - до $75

 

Американський банк Morgan Stanley знизив прогноз ціни нафти Brent на четвертий квартал цього року до $80 з $85 за барель, на четвертий квартал наступного року - до $75 з $76 за барель, пише MarketWatch з посиланням на звіт банку.

При цьому раніше Morgan Stanley очікував, що решту третього кварталу Brent торгуватиметься в районі $84-86 за барель (mid-$80s), а до середини наступного року впаде до $74-79 (mid-to-high $70s), проте зараз зазначає, що ринок швидше враховує в котируваннях "слабкість, яку очікують у 2025 році".

На думку аналітиків банку, до кінця поточного кварталу попит на ринку нафти перевищуватиме пропозицію, але в четвертому кварталі він повернеться до рівноваги, а 2025 року пропозиція стане надлишковою.

"Дефіцит на нафтових ринках зберігається, але якийсь час його рівень навряд чи буде змінюватися", - заявляють вони.

Morgan Stanley також погіршив прогноз попиту на цей рік до 1,1 млн барелів на добу з 1,2 млн б/д.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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