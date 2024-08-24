Фінансові новини
- |
- 24.08.24
- |
- 00:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Morgan Stanley знизив прогноз ціни бареля Brent на IV кв. 2024р до $80, на IV кв. 2025р - до $75
23:47 23.08.2024 |
Американський банк Morgan Stanley знизив прогноз ціни нафти Brent на четвертий квартал цього року до $80 з $85 за барель, на четвертий квартал наступного року - до $75 з $76 за барель, пише MarketWatch з посиланням на звіт банку.
При цьому раніше Morgan Stanley очікував, що решту третього кварталу Brent торгуватиметься в районі $84-86 за барель (mid-$80s), а до середини наступного року впаде до $74-79 (mid-to-high $70s), проте зараз зазначає, що ринок швидше враховує в котируваннях "слабкість, яку очікують у 2025 році".
На думку аналітиків банку, до кінця поточного кварталу попит на ринку нафти перевищуватиме пропозицію, але в четвертому кварталі він повернеться до рівноваги, а 2025 року пропозиція стане надлишковою.
"Дефіцит на нафтових ринках зберігається, але якийсь час його рівень навряд чи буде змінюватися", - заявляють вони.
Morgan Stanley також погіршив прогноз попиту на цей рік до 1,1 млн барелів на добу з 1,2 млн б/д.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія передала Україні технологію виробництва 155-мм снарядів
|Повага до суверенітету і територіальної цілісності має для Індії першорядне значення - прем'єр
|Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю в різних сферах - Зеленський
|Гарріс: Як президентка я твердо стоятиму на боці України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Morgan Stanley знизив прогноз ціни бареля Brent на IV кв. 2024р до $80, на IV кв. 2025р - до $75
|Vodafone знову визнали лідером за швидкістю мобільного інтернету в Україні
|Україна продовжила термін ранньої згоди на обмін єврооблігацій до вечора 27 серпня
|Кабмін заборонив вимагати паперові довідки для отримання соцдопомоги, якщо ці дані є в реєстрах
|Норвегія передала Україні технологію виробництва 155-мм снарядів
|Уряд затвердив документ, який продовжує «транспортний безвіз» із ЄС
Бізнес
|Ford переглядає плани щодо електромобілів та скасовуючи деякі моделі, щоб скоротити витрати
|ЄС введе 9% мита на електромобілі Tesla з Китаю
|Купівля Twitter Маском – найгірша угода для банків з часів фінансової кризи – WSJ
|Bloomberg: Apple вироблятиме iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max в Індії
|Epic Games Store запускається на iOS та Android після довгого судового протистояння
|У чипі Snapdragon 8 Gen 4 буде зроблено наголос на ефективність та обробку штучного інтелекту, ніж на чисту потужність
|Виробник елітних автомобілів Porsche став співвласником найбільшого у ЄС сервісу пасажирських автобусних перевезень