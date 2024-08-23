Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $78,4 за барель

Підйом цін на нафту посилився вдень у п'ятницю в очікуванні виступу глави Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла.

Котирування жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures о 14:41 EET зросли на $1,16 (1,5%), до $78,38 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилася до вказаного часу на $1,22 (1,67%), до $74,23 за барель.

Напередодні обидві марки подорожчали на 1,5%.

Підтримку котируванням надають очікування зниження ключової процентної ставки у Сполучених Штатах. Високі ставки збільшують вартість обслуговування боргу, що може уповільнити економічну активність у країні та знизити попит на паливо.

"Долар дешевшає на очікуваннях зниження ставки, - зазначив партнер Again Capital Джон Кілдафф. - Усі тепер говорять про зменшення ставки Федрезерва на 50 базисних пунктів, що стане значним кроком".

Ринок очікує отримати нові сигнали про позицію ФРС із виступу Пауелла на щорічному економічному симпозіумі в Джексон-Хоулі, який розпочнеться о 17:00 EET.