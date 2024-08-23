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Друге дихання: попит на імпортний LPG пожвавився на новинах про акциз

Друге дихання: попит на імпортний LPG пожвавився на новинах про акциз

 

У середині серпня попит на закордонний ресурс почав затухати, оскільки компанії накопичили достатньо запасів. Акцизна тема перестала тримати ринок у напрузі, окремі трейдери навіть вважали, що закон не підпишуть. Але 21 серпня стало відомо, що підвищенню акцизів дали «зелене світло». Це спонукало імпортерів зробити нові заявки на придбання газу, а закордонних трейдерів - трохи підняти ціни на пропозиції.

За тиждень ціни на автомобільні партії ПБТ з польських терміналів для українського ринку зросли на $5-10/т, до $710-725/т, на умовах FCA. З урахуванням вартості транспорту до українського кордону автомобільні партії суміші здорожчали на $2-10/т, до $730-764/т. «Щойно з'явилась конкретика щодо газового акцизу, як наступного дня збільшилася кількість звернень українських компаній, тому ми й підняли ціни», - розповіли у польській компанії.

Варто зазначити, що середньозважена ціна на газ на аукціоні «Укрнафти» зменшилася на 482 грн/т (-$13/т), до 41 454 грн/т ($724/т), оскільки новина про підвищення акцизу стала відома учасникам торгів, коли більшість лотів уже продали дешево.

Гуртові ціни на російську суміш у східних воєводствах Польщі за тиждень зменшилися на 10 зл/т - до 2 800-2 830 зл/т ($727-735/т). Зниження цін відбулося через укріплення курсу злотого, але в американській валюті ціни на автомобільні партії зросли на $2-7/т.

Зі слів польських продавців газу, ситуація на ринку якісно не змінюється. «російської суміші досі мало, особливо гостро відчувається дефіцит газу, що відповідає стандартам EN589», - зазначає польський трейдер. Компанія «сібур» не відновила постачання і, ймовірно, вже не відправлятиме вагони у бік Польщі, вважають в іншій польській компанії.

Вартість залізничних партій ПБТ на білорусько-польському кордоні за тиждень практично не змінилася й становить $540-590/т DAP Брест. Ціни вище від $490/т на кордоні з Польщею тримаються понад місяць. Через це у вересні для російських виробників повертається експортне мито обсягом $20,8/т, це дещо зменшить прибутковість постачань газу за кордон.

російський пропан продовжує надходити на польський ринок в обмеженій кількості, але й попит у другій половині серпня невисокий. «На ринку пропану міжсезоння, споживання низьке, бо для сушіння збіжжя клієнти його поки що не купують», - каже представник польської компанії.

Автомобільні партії російського продукту за тиждень здешевшали на 25 зл/т - до 2 850-2 900 зл/т ($740-753/т) - через курсові коливання. Ціни на гуртові партії пропану у Гданську зросли за тиждень на $10/т, до $750-790/т. З урахуванням вартості доставлення у Малашевичі американський газ коштуватиме 3 070-3 220 зл/т ($797-837/т).

Друге дихання: попит на імпортний LPG пожвавився на новинах про акциз

 

Ціни на балтійських терміналах за тиждень зросли на $10-14/т і становлять $731-750/т з урахуванням вартості транспорту до польсько-українського кордону. Здорожчання зумовлено головним чином підвищенням прайсу Orlen на $10/т. Учасники ринку повідомляють, що цього разу литовський виробник знову лише частково задовольнив заявки клієнтів. «Ціни зросли, а обсяги окремим контрагентам порізали на 40-50%», - розповів один із покупців литовського ресурсу.

З Угорщини цього тижня автомобільні партії ПБТ відвантажувалися за €630-640/т FCA Захонь.

Ціни на пропозиції залізничних партій на польсько-українському кордоні протягом тижня зменшилися на $10/т, до $750-780/т, про укладання угод чути не було. «Попит на газ у вагонах ніякий. Багато клієнтів зараз зберігає продукт на колії, вільних цистерн бракує», - каже польський трейдер. До підвищення акцизу лишається менш як 10 днів, ніхто не встигне так швидко організувати залізничну партію, вважають в іншій польській компанії.

На півдні у середині серпня продажі скрапленого газу йшли натужно, але новина про майбутнє підвищення акцизу надихнула покупців. «Продажі останніми кількома днями були посередніми, але ввечері після аукціонів посипалися дзвінки, й усе доволі швидко розпродали», - каже один із морських трейдерів.

Компанія Bulmarket на початку тижня пропонувала автомобільні партії ПБТ у Галаці за $690-695/т, а вже 22 серпня ціни зросли до $705-710/т. У Мангалії автомобільні партії суміші продавали за $670-680/т. Трейдери розраховують, що жвавий попит на півдні збережеться до вересня. За оцінками учасників ринку, до кінця серпня на дунайські термінали має надійти 9-10 тис. тонн газу.
За матеріалами: EnKorr
 

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