Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта завершить тиждень зниженням на тлі побоювань щодо попиту, послаблюючи проблеми з пропозицією

 

Ціни на нафту майже не змінилися в п'ятницю, закінчуючи тиждень зниженням, оскільки слабкі дані по зайнятості в США викликали занепокоєння щодо попиту, а відновлення переговорів про припинення вогню в секторі Газа зменшило занепокоєння щодо перебоїв з поставками.

Ф'ючерси на нафту марки Brent та американську West Texas Intermediate (WTI) о 06:33 EET зросли на 10 центів, або на 0,1%. Ф'ючерси на нафту марки Brent, яка цього тижня втратила близько 3%, коштували 77,32 долара за барель, а WTI, яка втратила майже 5%, - 73,11 долара.

Цього тижня обидва бенчмарки досягли найнижчого рівня з початку січня після того, як уряд США різко знизив оцінку кількості робочих місць, створених роботодавцями протягом року до березня.

Це викликало занепокоєння щодо потенційної рецесії в США, яка може зашкодити попиту в країні, що є найбільшим споживачем нафти, але деякі аналітики кажуть, що це надмірна реакція на перегляд кількості робочих місць.

«Нещодавній спад був викликаний побоюваннями щодо жорсткої економічної посадки в США. Однак дані показали, що ринок праці охолоджується поступово, а не стрімко сповільнюється. Це було підтримано ознаками стійкого попиту в США», - зазначають аналітики ANZ Research.

Останні дані з Китаю, найбільшого імпортера нафти, вказують на проблеми в економіці та уповільнення попиту на нафту з боку нафтопереробних підприємств. Поновлення переговорів про припинення вогню в Газі між Ізраїлем і ХАМАС також допомогло зменшити занепокоєння з приводу поставок і вплинуло на ціни на нафту.

Американська та ізраїльська делегації розпочали новий раунд зустрічей в Каїрі в четвер, щоб вирішити розбіжності щодо пропозиції перемир'я.

Деякі аналітики кажуть, що є ознаки того, що нафта може знайти підтримку в найближчі тижні, оскільки світові запаси нафти скоротилися за останні два місяці.

«Ринок продовжує розмірковувати над наступним кроком ОПЕК. Раніше цього року група виробників оголосила, що планує збільшити видобуток у четвертому кварталі. Однак ціни залишаються пригніченими. Це може призвести до того, що ці плани будуть відкладені, щоб підтримати ціни», - зазначають аналітики ANZ.

За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2881
  0,0094
 0,02
EUR
 1
 45,9826
  0,0846
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 09:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8868  0,12 0,28 41,5158  0,07 0,18
EUR 45,4858  0,07 0,16 46,2316  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,01 0,02 41,3050  0,04 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес