Нафта завершить тиждень зниженням на тлі побоювань щодо попиту, послаблюючи проблеми з пропозицією

Ціни на нафту майже не змінилися в п'ятницю, закінчуючи тиждень зниженням, оскільки слабкі дані по зайнятості в США викликали занепокоєння щодо попиту, а відновлення переговорів про припинення вогню в секторі Газа зменшило занепокоєння щодо перебоїв з поставками.

Ф'ючерси на нафту марки Brent та американську West Texas Intermediate (WTI) о 06:33 EET зросли на 10 центів, або на 0,1%. Ф'ючерси на нафту марки Brent, яка цього тижня втратила близько 3%, коштували 77,32 долара за барель, а WTI, яка втратила майже 5%, - 73,11 долара.

Цього тижня обидва бенчмарки досягли найнижчого рівня з початку січня після того, як уряд США різко знизив оцінку кількості робочих місць, створених роботодавцями протягом року до березня.

Це викликало занепокоєння щодо потенційної рецесії в США, яка може зашкодити попиту в країні, що є найбільшим споживачем нафти, але деякі аналітики кажуть, що це надмірна реакція на перегляд кількості робочих місць.

«Нещодавній спад був викликаний побоюваннями щодо жорсткої економічної посадки в США. Однак дані показали, що ринок праці охолоджується поступово, а не стрімко сповільнюється. Це було підтримано ознаками стійкого попиту в США», - зазначають аналітики ANZ Research.

Останні дані з Китаю, найбільшого імпортера нафти, вказують на проблеми в економіці та уповільнення попиту на нафту з боку нафтопереробних підприємств. Поновлення переговорів про припинення вогню в Газі між Ізраїлем і ХАМАС також допомогло зменшити занепокоєння з приводу поставок і вплинуло на ціни на нафту.

Американська та ізраїльська делегації розпочали новий раунд зустрічей в Каїрі в четвер, щоб вирішити розбіжності щодо пропозиції перемир'я.

Деякі аналітики кажуть, що є ознаки того, що нафта може знайти підтримку в найближчі тижні, оскільки світові запаси нафти скоротилися за останні два місяці.

«Ринок продовжує розмірковувати над наступним кроком ОПЕК. Раніше цього року група виробників оголосила, що планує збільшити видобуток у четвертому кварталі. Однак ціни залишаються пригніченими. Це може призвести до того, що ці плани будуть відкладені, щоб підтримати ціни», - зазначають аналітики ANZ.