Нафта перейшла до зростання, Brent на рівні $76,55 за барель

Ціни на нафту еталонних марок помірно відновлюються вдень у четвер після падіння до мінімумів із січня днем раніше.

Котирування жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:05 EET зросли на $0,5 (0,66%), до $76,55 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилася до зазначеного часу на $0,37 (0,51%), до $72,3 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 1,5% і оновила мінімум із 2 січня, а WTI впала до найнижчої позначки з 10 січня цього року, втративши 1,7%. Тиск на котирування чинили дані про те, що кількість робочих місць в економіці США в період з квітня 2023 року по березень 2024 року зросла на 2,1 млн, а не на 2,9 млн, як повідомлялося раніше.

"Потенційна слабкість економіки США укупі з нерівним відновленням у Китаї дає змогу припустити, що попит на нафту зростатиме темпами ближче до нижніх меж прогнозів", - зазначив аналітик Panmure Liberum Ешлі Келті.

Крім того, негатив викликають очікування, що ОПЕК+ може розпочати нарощувати видобуток у жовтні.

Тим часом підтримку котируванням надали дані про те, що комерційні запаси нафти в США минулого тижня впали на 4,65 млн барелів. Експерти очікували зниження на 2,2 млн барелів.