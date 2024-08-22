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АНАЛІТИКА

Великі мережі АЗС підвищили ціни на автогаз

 

Мережі ОККО і WOG 22 серпня підняли ціни на скраплений газ на 50 коп./л, до 29,99 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Окрім того, вартість газу збільшилася і в мережах UPG, «Авантаж 7», ZOG і, точково, у «БРСМ-Нафта» у середньому на 13-70 коп./л (див. табл.).

Станом на 22 серпня різниця між цінами на газ і в преміум-сегменті, й у дискаунтерів становить 2,75 грн/л.

Подолання 30-гривневої позначки очікувалося значно раніше, однак через профіцит на ринку і відповідне падіння закупівельних цін процес пригальмувався. Нагадаємо, вчора з'явилася інформація щодо відхилення Верховною Радою всіх постанов, які блокували ухвалення нових ставок акцизів на пальне з 1 вересня. Наразі законопроєкт № 11256-2 підписав голова ВР і його спрямували на підпис президенту.

«Враховуючи нові ставки акцизу, газ додасть до ціни трохи більш як 5 грн/л. Тому вже зараз мережі поступово підніматимуть ціни на 30-50 коп./л», - зазначили в одній із великих паливних мереж.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК із 21 по 22 серпня 2024 р., грн/л:

Мережа

Вартість

22.08.24

Зм. до 21.08.24

ОККО

29,99

0,50

WOG

29,98

0,50

SOCAR

29,49

0,00

KLO

29,39

0,40

ZOG

29,00

0,50

Neftek

28,99

1,00

Авіас

28,95

0,00

Shell

28,88

0,00

Паралель

28,66

0,00

Mango

28,23

0,20

VostokGaz

28,19

0,70

BVS

27,99

0,00

Rodnik

27,99

0,00

Автотранс

27,98

0,00

UPG

27,93

0,70

U.GO

27,90

0,00

Ovis

27,59

0,00

AMIC

27,57

0,00

Рур груп

27,50

0,00

SUNOIL

27,40

0,00

VST

27,26

0,00

Укрнафта

27,24

0,00

БРСМ-Нафта

27,20

0,13

Chipo

27,10

0,00

Luxwen

26,99

0,00

Авантаж 7

26,95

0,50

RLS

26,90

0,00

Motto

26,81

-0,02

Marshal

26,80

0,00

Green Wave

26,70

0,00

Олас

26,40

0,00

Кворум

26,38

0,00

Катрал

26,27

0,00

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За матеріалами: EnKorr
 

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