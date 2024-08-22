Великі мережі АЗС підвищили ціни на автогаз

Мережі ОККО і WOG 22 серпня підняли ціни на скраплений газ на 50 коп./л, до 29,99 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Окрім того, вартість газу збільшилася і в мережах UPG, «Авантаж 7», ZOG і, точково, у «БРСМ-Нафта» у середньому на 13-70 коп./л (див. табл.).

Станом на 22 серпня різниця між цінами на газ і в преміум-сегменті, й у дискаунтерів становить 2,75 грн/л.

Подолання 30-гривневої позначки очікувалося значно раніше, однак через профіцит на ринку і відповідне падіння закупівельних цін процес пригальмувався. Нагадаємо, вчора з'явилася інформація щодо відхилення Верховною Радою всіх постанов, які блокували ухвалення нових ставок акцизів на пальне з 1 вересня. Наразі законопроєкт № 11256-2 підписав голова ВР і його спрямували на підпис президенту.

«Враховуючи нові ставки акцизу, газ додасть до ціни трохи більш як 5 грн/л. Тому вже зараз мережі поступово підніматимуть ціни на 30-50 коп./л», - зазначили в одній із великих паливних мереж.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК із 21 по 22 серпня 2024 р., грн/л:

Мережа Вартість 22.08.24 Зм. до 21.08.24 ОККО 29,99 0,50 WOG 29,98 0,50 SOCAR 29,49 0,00 KLO 29,39 0,40 ZOG 29,00 0,50 Neftek 28,99 1,00 Авіас 28,95 0,00 Shell 28,88 0,00 Паралель 28,66 0,00 Mango 28,23 0,20 VostokGaz 28,19 0,70 BVS 27,99 0,00 Rodnik 27,99 0,00 Автотранс 27,98 0,00 UPG 27,93 0,70 U.GO 27,90 0,00 Ovis 27,59 0,00 AMIC 27,57 0,00 Рур груп 27,50 0,00 SUNOIL 27,40 0,00 VST 27,26 0,00 Укрнафта 27,24 0,00 БРСМ-Нафта 27,20 0,13 Chipo 27,10 0,00 Luxwen 26,99 0,00 Авантаж 7 26,95 0,50 RLS 26,90 0,00 Motto 26,81 -0,02 Marshal 26,80 0,00 Green Wave 26,70 0,00 Олас 26,40 0,00 Кворум 26,38 0,00 Катрал 26,27 0,00 Середня ціна в Україні 28,42 0,19



