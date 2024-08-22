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Великі мережі АЗС підвищили ціни на автогаз
13:46 22.08.2024 |
Мережі ОККО і WOG 22 серпня підняли ціни на скраплений газ на 50 коп./л, до 29,99 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
Окрім того, вартість газу збільшилася і в мережах UPG, «Авантаж 7», ZOG і, точково, у «БРСМ-Нафта» у середньому на 13-70 коп./л (див. табл.).
Станом на 22 серпня різниця між цінами на газ і в преміум-сегменті, й у дискаунтерів становить 2,75 грн/л.
Подолання 30-гривневої позначки очікувалося значно раніше, однак через профіцит на ринку і відповідне падіння закупівельних цін процес пригальмувався. Нагадаємо, вчора з'явилася інформація щодо відхилення Верховною Радою всіх постанов, які блокували ухвалення нових ставок акцизів на пальне з 1 вересня. Наразі законопроєкт № 11256-2 підписав голова ВР і його спрямували на підпис президенту.
«Враховуючи нові ставки акцизу, газ додасть до ціни трохи більш як 5 грн/л. Тому вже зараз мережі поступово підніматимуть ціни на 30-50 коп./л», - зазначили в одній із великих паливних мереж.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК із 21 по 22 серпня 2024 р., грн/л:
|
Мережа
|
Вартість
|
22.08.24
|
Зм. до 21.08.24
|
ОККО
|
29,99
|
0,50
|
WOG
|
29,98
|
0,50
|
SOCAR
|
29,49
|
0,00
|
KLO
|
29,39
|
0,40
|
ZOG
|
29,00
|
0,50
|
Neftek
|
28,99
|
1,00
|
Авіас
|
28,95
|
0,00
|
Shell
|
28,88
|
0,00
|
Паралель
|
28,66
|
0,00
|
Mango
|
28,23
|
0,20
|
VostokGaz
|
28,19
|
0,70
|
BVS
|
27,99
|
0,00
|
Rodnik
|
27,99
|
0,00
|
Автотранс
|
27,98
|
0,00
|
UPG
|
27,93
|
0,70
|
U.GO
|
27,90
|
0,00
|
Ovis
|
27,59
|
0,00
|
AMIC
|
27,57
|
0,00
|
Рур груп
|
27,50
|
0,00
|
SUNOIL
|
27,40
|
0,00
|
VST
|
27,26
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,24
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,20
|
0,13
|
Chipo
|
27,10
|
0,00
|
Luxwen
|
26,99
|
0,00
|
Авантаж 7
|
26,95
|
0,50
|
RLS
|
26,90
|
0,00
|
Motto
|
26,81
|
-0,02
|
Marshal
|
26,80
|
0,00
|
Green Wave
|
26,70
|
0,00
|
Олас
|
26,40
|
0,00
|
Кворум
|
26,38
|
0,00
|
Катрал
|
26,27
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
28,42
|
0,19
|
|
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