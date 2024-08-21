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Україна різко збільшила імпорт бензину перед підняттям акцизів

Україна різко збільшила імпорт бензину перед підняттям акцизів

 

Імпорт автомобільних бензинів набирає обертів, у серпні добовий обсяг постачань палива з-за кордону зріс на 30%, до 4,87 тис. тонн, свідчать дані Консалтингової групи «А-95». Проте учасники ринку зазначають, що в третій декаді місяця слід очікувати зменшення темпів постачань.

Тенденція зростання зберігається з квітня, але в серпні обсяги добових постачань сягнули максимальних значень.

Збільшенню імпорту високооктанового палива протягом останніх чотирьох місяців сприяло сезонне зростання попиту, а в серпні учасники ринку почали готуватися до вересневого підвищення акцизу. «Реалізація в роздробі в серпні практично не змінилася, але на очікуваннях зростання ставок акцизу компанії везуть більше, ніж потрібно», - зазначає представник однієї з мереж.

Зростання попиту на внутрішньому ринку задовольнялося переважно завдяки збільшенню постачань бензину з південного напрямку. Зокрема у серпні компанії активно купували паливо з Греції. Згідно з даними «А-95», за 18 днів місяця імпортери привезли 19,4 тис. тонн бензину, це на 10,8 тис. тонн більше порівняно з аналогічним періодом липня.

Приріст обсягів постачань з Румунії був скромнішим, із цього напрямку було імпортовано 20,1 тис. тонн палива, це на 3,3 тис. тонн більше, ніж за 18 днів липня.

На західному напрямку збільшилися закупівлі бензину з Німеччини й Польщі, тоді як імпорт продукту з Литви зменшився. Відвантаження з Польщі зросли з 11,1 тис. тонн до 17,4 тис. тонн, переважно шляхом збільшення залізничних відправлень палива з термінала Orlen у Журавиці.

Утім, попит на німецький бензин, який продає компанія Unimot автообсягами, також збільшився. «Зазвичай ми продаємо не більше 1,5 тис. тонн бензину, але у серпні плануємо продати близько 2 тис. тонн», - повідомили в компанії. Нагадаємо, Unimot продає бензин німецьких виробників Total і PCK Shwedt, якість якого вже змогла оцінити чимала кількість українських компаній.

Прямі постачання бензину з Німеччини за 18 днів серпня зросли на 5,8 тис. тонн - до 12,9 тис. тонн. Майже весь обсяг імпортується великими українськими мережами з НПЗ Holborn у Гамбурзі.

Відвантаження бензину з Литви скоротилися на 3,9 тис. тонн до 9,1 тис. тонн. Скорочення постачань було зумовлено проведенням реконструкції на терміналі у Моцкаві. Як наслідок, у серпні звідти не було відправлено жодного потягу з бензином.

Учасники ринку вважають, що в третій декаді серпня імпорт бензинів почне зменшуватися. «Не варто очікувати, що такий темп відвантажень збережеться весь місяць. У планах багатьох компаній були постачання до 20 серпня, щоб встигнути спрацювати за старими ставками акцизу», - зазначає представник великої української мережі. Якщо темпи постачань зберігатимуться, то за підсумками серпня обсяг імпорту досягне 150 тис. тонн. Але, як зазначає співрозмовник, імпорт бензину цього місяця становитиме лише 120-130 тис. тонн.
За матеріалами: EnKorr
 

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