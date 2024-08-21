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АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до слабкого зростання, Brent торгується на рівні $77,4 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок почали помірно підніматися вдень у середу після зниження за підсумками двох попередніх сесій.

Котирування жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 15:11 EET зросли на $0,16 (0,21%), до $77,36 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилася до зазначеного часу на $0,13 (0,18%), до $73,3 за барель.

Днем раніше Brent подешевшала на 0,6%, WTI - на 0,7% на тлі зниження побоювань з приводу ескалації конфлікту на Близькому Сході. Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок заявив про необхідність досягнення угоди про припинення вогню в Секторі Гази найближчими днями, уточнивши, що США, Єгипет і Катар мають намір зробити все можливе, щоб переконати ХАМАС погодитися на нові пропозиції щодо перемир'я.

"Нафта втрачає націнку на ризик ескалації конфлікту через обмежені успіхи США в тому, щоб посадити Ізраїль за стіл переговорів щодо припинення вогню в Газі, - зазначив аналітик PVM Джон Еванс. - Однак ХАМАС все ще бачить цю угоду односторонньою, а Ізраїль зберігає за собою право атакувати після звільнення заручників, і поки що надто рано думати про те, що ми спостерігаємо перші кроки з урегулювання конфлікту".

У середу основна увага трейдерів спрямована на щотижневі дані про запаси енергоносіїв у США, які будуть оприлюднені о 17:30 кв. м у середу. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що нові відомості вкажуть на зниження запасів нафти минулого тижня на 2,72 млн барелів.

Оцінки Американського інституту нафти (API), опубліковані напередодні, показали підвищення запасів нафти в Штатах минулого тижня на 347 тис. барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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