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Ціна на автогаз наближається до 30 грн/л
23:18 20.08.2024 |
З 12 по 20 серпня середня роздрібна ціна на скраплений газ зросла на 21 коп./л, до 28,23 грн/л. Ціни залежно від мереж коливаються у діапазоні 26,27-29,49 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
13 серпня мережі ОККО й WOG збільшили свої ціни на 50 коп./л, до 29,48-29,49 грн/л. Це стало поштовхом до дій для інших мереж, ціни на станціях яких зросли на 10-50 коп./л (див. табл.).
Також на 50 коп./л здорожчало пальне і в дискаунтера - мережі «Авантаж 7», до 26,45 грн/л. У дружній по сегменту мережі «БРСМ-Нафта» вартість газу збільшилася точково на 20-50 коп./л у Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Київській, Львівській і Миколаївській і областях.
Тому станом на 20 серпня різниця між цінами у «преміальних» і дискаунтерів у середньому зменшилася на 16 коп./л і становить 2,40 грн/л.
В одній з великих мереж повідомили, що очікували помітного зниження продажів внаслідок підвищення цін, проте через одночасність зростання у більшості учасників ринку проливи зменшилися не суттєво. «Думали, буде гірше. Але реалізація просіла несуттєво: 1-2%», - кажуть в одній із національних мереж.
Чинником для зростання цін на газ на АЗК, хоч і з суттєвим часовим лагом, були закупівельні ціни, які зростали, починаючи з другої половини липня й до початку серпня. Хоч зараз, через надмірну кількість пропозицій, середня вартість ресурсу в країні зменшилася з 45 370 грн/т (24,50 грн/л) на початку серпня до 43 970 грн/т (23,74 грн/л) станом на 20-те число місяця, але наявність значної кількості дорожчого ресурсу вплинуло на прийняття рішень власниками АЗК.
«Зараз уже немає дешевих запасів. Продаємо ресурс, який було придбано на піку зростання», - пояснили в одній із мереж.
Та найближчим часом здешевшання газу в гурті притримає роздрібні ціни від подальшого зростання. Ринок чекає рішення щодо акцизів, від якого залежить подальший напрямок цін.
Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗК із 12 по 20 серпня 2024 р., грн/л:
|
Мережа
|
Вартість
|
20.08.24
|
Зм. до 12.08.24
|
ОККО
|
29,49
|
0,50
|
SOCAR
|
29,49
|
0,50
|
WOG
|
29,48
|
0,50
|
KLO
|
28,99
|
0,50
|
Neftek
|
28,99
|
0,00
|
Авіас
|
28,95
|
0,00
|
Shell
|
28,88
|
0,36
|
Параллель
|
28,66
|
0,00
|
ZOG
|
28,50
|
0,50
|
Mango
|
28,13
|
0,40
|
BVS
|
27,99
|
0,00
|
Rodnik
|
27,99
|
0,00
|
Автотранс
|
27,98
|
0,00
|
U.GO
|
27,90
|
0,00
|
Ovis
|
27,59
|
0,00
|
AMIC
|
27,57
|
0,01
|
Рур груп
|
27,50
|
0,00
|
VostokGaz
|
27,49
|
-1,00
|
SUNOIL
|
27,40
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,24
|
0,13
|
UPG
|
27,23
|
0,00
|
Chipo
|
27,10
|
0,00
|
VST
|
27,08
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,06
|
0,16
|
Luxwen
|
26,99
|
0,50
|
RLS
|
26,90
|
0,00
|
Motto
|
26,83
|
0,27
|
Marshal
|
26,80
|
0,10
|
Green Wave
|
26,70
|
0,00
|
Авантаж 7
|
26,45
|
0,50
|
Олас
|
26,40
|
0,00
|
Кворум
|
26,38
|
0,00
|
Катрал
|
26,27
|
0,10
|
Середня ціна в Україні
|
28,23
|
0,21
|
|
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