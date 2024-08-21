Ціна на автогаз наближається до 30 грн/л

З 12 по 20 серпня середня роздрібна ціна на скраплений газ зросла на 21 коп./л, до 28,23 грн/л. Ціни залежно від мереж коливаються у діапазоні 26,27-29,49 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Динаміка середніх роздрібних цін на LPG в Україні, грн/л

13 серпня мережі ОККО й WOG збільшили свої ціни на 50 коп./л, до 29,48-29,49 грн/л. Це стало поштовхом до дій для інших мереж, ціни на станціях яких зросли на 10-50 коп./л (див. табл.).

Також на 50 коп./л здорожчало пальне і в дискаунтера - мережі «Авантаж 7», до 26,45 грн/л. У дружній по сегменту мережі «БРСМ-Нафта» вартість газу збільшилася точково на 20-50 коп./л у Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Київській, Львівській і Миколаївській і областях.

Тому станом на 20 серпня різниця між цінами у «преміальних» і дискаунтерів у середньому зменшилася на 16 коп./л і становить 2,40 грн/л.

В одній з великих мереж повідомили, що очікували помітного зниження продажів внаслідок підвищення цін, проте через одночасність зростання у більшості учасників ринку проливи зменшилися не суттєво. «Думали, буде гірше. Але реалізація просіла несуттєво: 1-2%», - кажуть в одній із національних мереж.

Чинником для зростання цін на газ на АЗК, хоч і з суттєвим часовим лагом, були закупівельні ціни, які зростали, починаючи з другої половини липня й до початку серпня. Хоч зараз, через надмірну кількість пропозицій, середня вартість ресурсу в країні зменшилася з 45 370 грн/т (24,50 грн/л) на початку серпня до 43 970 грн/т (23,74 грн/л) станом на 20-те число місяця, але наявність значної кількості дорожчого ресурсу вплинуло на прийняття рішень власниками АЗК.

«Зараз уже немає дешевих запасів. Продаємо ресурс, який було придбано на піку зростання», - пояснили в одній із мереж.

Та найближчим часом здешевшання газу в гурті притримає роздрібні ціни від подальшого зростання. Ринок чекає рішення щодо акцизів, від якого залежить подальший напрямок цін.



