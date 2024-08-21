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АНАЛІТИКА

Ціна на автогаз наближається до 30 грн/л

 

З 12 по 20 серпня середня роздрібна ціна на скраплений газ зросла на 21 коп./л, до 28,23 грн/л. Ціни залежно від мереж коливаються у діапазоні 26,27-29,49 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Ціна на автогаз наближається до 30 грн/л

 Динаміка середніх роздрібних цін на LPG в Україні, грн/л

13 серпня мережі ОККО й WOG збільшили свої ціни на 50 коп./л, до 29,48-29,49 грн/л. Це стало поштовхом до дій для інших мереж, ціни на станціях яких зросли на 10-50 коп./л (див. табл.).

Також на 50 коп./л здорожчало пальне і в дискаунтера - мережі «Авантаж 7», до 26,45 грн/л. У дружній по сегменту мережі «БРСМ-Нафта» вартість газу збільшилася точково на 20-50 коп./л у Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Київській, Львівській і Миколаївській і областях.

Тому станом на 20 серпня різниця між цінами у «преміальних» і дискаунтерів у середньому зменшилася на 16 коп./л і становить 2,40 грн/л.

Ціна на автогаз наближається до 30 грн/л

 

В одній з великих мереж повідомили, що очікували помітного зниження продажів внаслідок підвищення цін, проте через одночасність зростання у більшості учасників ринку проливи зменшилися не суттєво. «Думали, буде гірше. Але реалізація просіла несуттєво: 1-2%», - кажуть в одній із національних мереж.

Чинником для зростання цін на газ на АЗК, хоч і з суттєвим часовим лагом, були закупівельні ціни, які зростали, починаючи з другої половини липня й до початку серпня. Хоч зараз, через надмірну кількість пропозицій, середня вартість ресурсу в країні зменшилася з 45 370 грн/т (24,50 грн/л) на початку серпня до 43 970 грн/т (23,74 грн/л) станом на 20-те число місяця, але наявність значної кількості дорожчого ресурсу вплинуло на прийняття рішень власниками АЗК.

«Зараз уже немає дешевих запасів. Продаємо ресурс, який було придбано на піку зростання», - пояснили в одній із мереж.

Та найближчим часом здешевшання газу в гурті притримає роздрібні ціни від подальшого зростання. Ринок чекає рішення щодо акцизів, від якого залежить подальший напрямок цін.


Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗК із 12 по 20 серпня 2024 р., грн/л:

Мережа

Вартість

20.08.24

Зм. до 12.08.24

ОККО

29,49

0,50

SOCAR

29,49

0,50

WOG

29,48

0,50

KLO

28,99

0,50

Neftek

28,99

0,00

Авіас

28,95

0,00

Shell

28,88

0,36

Параллель

28,66

0,00

ZOG

28,50

0,50

Mango

28,13

0,40

BVS

27,99

0,00

Rodnik

27,99

0,00

Автотранс

27,98

0,00

U.GO

27,90

0,00

Ovis

27,59

0,00

AMIC

27,57

0,01

Рур груп

27,50

0,00

VostokGaz

27,49

-1,00

SUNOIL

27,40

0,00

Укрнафта

27,24

0,13

UPG

27,23

0,00

Chipo

27,10

0,00

VST

27,08

0,00

БРСМ-Нафта

27,06

0,16

Luxwen

26,99

0,50

RLS

26,90

0,00

Motto

26,83

0,27

Marshal

26,80

0,10

Green Wave

26,70

0,00

Авантаж 7

26,45

0,50

Олас

26,40

0,00

Кворум

26,38

0,00

Катрал

26,27

0,10

Середня ціна в Україні

28,23

0,21
За матеріалами: EnKorr
 

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