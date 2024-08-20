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Нафта перейшла до слабкого зростання, Brent наближається до $78 за барель
14:55 20.08.2024 |
Ціни на нафту еталонних марок почали помірно підніматися вдень у вівторок, намагаючись відновитися після різкого зниження напередодні.
Котирування жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:11 EET зросли на $0,3 (0,39%), до $77,96 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилася до зазначеного часу на $0,12 (0,16%), до $74,49 за барель. Термін біржового обігу вересневих ф'ючерсів закінчується із завершенням сесії у вівторок. Більш активні жовтневі контракти дорожчають на $0,2 (0,27%), до $73,86 за барель.
Учасники ринку стежать за ситуацією на Близькому Сході.
У понеділок прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підтримав запропоновану США угоду зі звільнення заручників і перемир'я в Секторі Гази, повідомила канцелярія прем'єра за підсумками його зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Як раніше зазначив Блінкен, Нетаньяху "підтвердив, що Ізраїль приймає пропозицію", яку США представили на переговорах між Ізраїлем і ХАМАС у Досі минулого тижня, і закликав ХАМАС також погодитися на американські пропозиції.
"З одного боку, на ринку спостерігається знижена ліквідність, з іншого - коментарі держсекретаря Блінкена про можливе припинення вогню призвели до скорочення хеджевих позицій, розрахованих на випадок стрибка цін", - зазначив аналітик UBS Джованні Стауново.
Також повідомляється, що видобуток нафти на найбільшому в Лівії родовищі Шарара (Sharara) було підвищено до приблизно 85 тис. барелів на добу. Раніше цього місяця видобуток на родовищі було припинено через проблеми з безпекою.
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