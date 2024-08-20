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АНАЛІТИКА

В Україні розпочав роботу новий оператор зарядних станцій ECOSAT

В Україні розпочав роботу новий оператор зарядних станцій ECOSAT

 

Слідом за збільшенням кількості електромобілів на дорогах України продовжує зростати електромобільна інфраструктура. Компанія з європейськими інвестиціями ECOSAT встановила свої перші швидкісні станції у Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

За даними ECOSAT, вони вже підключені до платформи GO TO-U. Розширення мережі заплановане із Заходу на Схід країни.

В Україні розпочав роботу новий оператор зарядних станцій ECOSAT

 

"Раді вітати ECOSAT на українському ринку зарядної інфраструктури, який розвивається шаленими темпами! Ми впевнені, що завдяки співпраці з GO TO-U, ECOSAT не тільки забезпечить найсучасніші та надійні зарядні рішення для власників електромобілів, але й запропонує унікальний досвід заряджання, що змінить уявлення про комфорт і зручність кожного власника електромобіля", - прокоментував співпрацю комерційний директор українського технологічного стартапу GO TO-U Богдан Рогаля.

Підключення до платформи GO TO-U надає станціям ECOSAT низку переваг для водіїв EV:

* можливість резервації конектора на необхідний день та час завдяки унікальній технології резервації, що дозволяє уникати черг на зарядній станції і спланувати свій час з точністю до хвилини;

* контроль рівня заряду в режимі реального часу, дострокове припинення або продовження зарядної сесії;

* послуги цілодобової клієнтської підтримки у разі виникнення питань чи складнощів;

* перегляд та замовлення додаткових послуг на зарядній локації (бронювання номера в готелі, столику в ресторані тощо);

* отримання повної інформації щодо зарядної локації та інфраструктури біля неї.

У ECOSAT відзначили, що компанія має намір створити великі зарядні хаби вздовж основних автомагістралей України, поєднуючи їх роботу з сонячними панелями та системами енергозберігання.

"Ми є новим оператором зарядних станцій, а також виробником зеленої енергетики на ринку України. Реалізуючи свої проекти, активно залучаємо європейські інвестиції у вигляді співфінансування. Долучившись до розвитку зарядної інфраструктури, ECOSAT прагне забезпечити високу мобільність українських електрокарів, щоб водії відчували комфорт, пересуваючись у будь-яку точку країни, та мали впевненість у можливості безперервного руху.

Водночас, ECOSAT має не лише автозарядний напрямок бізнесу, а й реалізує в Україні проєкти встановлення систем зберігання електроенергії потужністю від 500 кВт-г, та будівництва сонячних електростанцій. Вони є важливим елементом у забезпеченні стабільності української енергосистеми", - підкреслив CEO компанії Ярослав Зінькович.

В ECOSAT додали, що компанією спроєктовано і будується 1 МВт сонячних електростанцій для обслуговування власних потреб, а також для стабілізації енергетичної інфраструктури ринку України. У майбутньому їх кількість збільшуватиметься зі збільшенням зарядних електростанцій.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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