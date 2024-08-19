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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту знижуються, Brent торгується близько $79,5 за барель.

 

Ціни на нафту опускаються в понеділок, трейдери чекають на нові сигнали щодо перспектив попиту на нафту, а також ситуації на Близькому Сході.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:25 EET складає $79,46 за барель, що на $0,22 (0,28%) нижче, ніж під час закриття попередніх торгів. У п'ятницю ці контракти подешевшали на $1,36 (1,7%), до $79,68 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на цей час на $0,31 (0,40%), до $76,34 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів зменшилася на $1,51 (1,9%), до $76,65 за барель.

"Найближчим часом висока волатильність нафтового ринку, ймовірно, збережеться", - зазначає інвестиційний стратег Standard Chartered у Сінгапурі Хань Чжун Лян. Це, за його словами, пов'язано з тим, що трейдери чекають на атаки Ірану на Ізраїль у відповідь на вбивство одного з лідерів ХАМАС у Тегерані.

"Однак терміни збереження премії за геополітичний ризик до цін на нафту залежатимуть від того, чи вплине ситуація на баланс попиту та пропозиції на ринку", - каже експерт.

Тиск на нафтовий ринок останнім часом надають сигнали послаблення попиту у Китаї. Цьому сприяє як загальне ослаблення економіки нашої країни, і заходи декарбонізації у транспортному секторі, обмежують попит на нафтопродукти.

Нафтове родовище Sharara в Лівії, видобуток на якому було припинено раніше цього місяця через проблеми з безпекою, залишається закритим. При цьому видобуток на іншому лівійському родовищі - Waha - повернувся до нормальних рівнів (близько 300 тис. б/д) після завершення технічних робіт на ньому раніше строку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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