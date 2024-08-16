Фінансові новини
- |
- 16.08.24
- |
- 14:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Падіння цін на нафту посилилося, Brent подешевшала до $79,26 за барель
14:36 16.08.2024 |
Ціни на нафту прискорили зниження вдень у п'ятницю.
Котирування жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:04 EET знизилися на $1,78 (2,2%), до $79,26 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впала до зазначеного часу на $2,03 (2,6%), до $76,13 за барель.
Напередодні Brent подорожчала на 1,6%, WTI - на 1,5% на сильних статданих зі США, які вказали на зростання роздрібного продажу в Штатах у липні на 1% порівняно з попереднім місяцем, максимальними темпами із січня 2023 року. Крім того, кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в країні минулого тижня несподівано зменшилася на 7 тис., що підтверджує стійкість ринку праці.
Тим часом ринок продовжує стежити за ситуацією на Близькому Сході. Ізраїль розпочав переговори в Досі з міжнародними посередниками про умови перемир'я в Газі, водночас західні ЗМІ пишуть, що ліванський рух "Хезболла" не завдаватиме удару по Ізраїлю під час переговорів.
"Ринок нафти залишається волатильним", - зазначив Оле Хансен із Saxo Bank, додавши, що побоювання з приводу атаки Ірану можуть "надати підтримку цінам напередодні вихідних".
Негативним фактором для нафтових котирувань залишається статистика з Китаю, яка вказала на скорочення обсягів нафтопереробки минулого місяця на тлі млявого попиту на паливо.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ППО Iris-T та танки Leopard: у Німеччині розкрили деталі нової військової допомоги Україні
|Politico: США готові відправити Україні ракети великої дальності для F-16
|Зеленський вніс в Раду законопроєкт про ратифікацію Римського статуту МКС
|У Курській області ЗСУ захопили у полон близько 2000 російських солдатів, - The Independent
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Падіння цін на нафту посилилося, Brent подешевшала до $79,26 за барель
|«Захист конституційного ладу»: законопроект про заборону московської церкви перейменували
|Перевіряти дані військовозобов'язаних будуть по-новому: погоджено експериментальний проект
|Уряд вніс зміни в правила відстрочки від мобілізації
|Кабмін вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу - Мельничук
|Кабмін пропонує заборонити російське програмне забезпечення
|Ратифікація Римського статуту потрібна для ефективнішого покарання Путіна - Мережко
Бізнес
|З 0 до 100% за 4 хвилини 30 секунд: realme представила технологію швидкої зарядки SuperSonic на 320 Вт
|Mars купить компанію виробника Pringles за 36 мільярдів доларів
|У Росії магазинам заборонили підвищувати ціни на електроніку
|Google представив Pixel 9 Pro Fold – свій складаний смартфон з найбільшим дисплеєм
|Лінійка Pixel офіційно отримала моделі Pro двох розмірів – Google Pixel 9 Pro та Google Pixel 9 Pro XL
|Pixel 9 додає запис дзвінків і транскрипцію, а також безкоштовний Satellite SOS на два роки
|Google офіційно представив Pixel 9