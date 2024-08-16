Падіння цін на нафту посилилося, Brent подешевшала до $79,26 за барель

Ціни на нафту прискорили зниження вдень у п'ятницю.

Котирування жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:04 EET знизилися на $1,78 (2,2%), до $79,26 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впала до зазначеного часу на $2,03 (2,6%), до $76,13 за барель.

Напередодні Brent подорожчала на 1,6%, WTI - на 1,5% на сильних статданих зі США, які вказали на зростання роздрібного продажу в Штатах у липні на 1% порівняно з попереднім місяцем, максимальними темпами із січня 2023 року. Крім того, кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в країні минулого тижня несподівано зменшилася на 7 тис., що підтверджує стійкість ринку праці.

Тим часом ринок продовжує стежити за ситуацією на Близькому Сході. Ізраїль розпочав переговори в Досі з міжнародними посередниками про умови перемир'я в Газі, водночас західні ЗМІ пишуть, що ліванський рух "Хезболла" не завдаватиме удару по Ізраїлю під час переговорів.

"Ринок нафти залишається волатильним", - зазначив Оле Хансен із Saxo Bank, додавши, що побоювання з приводу атаки Ірану можуть "надати підтримку цінам напередодні вихідних".

Негативним фактором для нафтових котирувань залишається статистика з Китаю, яка вказала на скорочення обсягів нафтопереробки минулого місяця на тлі млявого попиту на паливо.