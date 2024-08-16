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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту опускаються, Brent торгується близько $80,7 за барель

 

Ціни на нафту опускаються в п'ятницю, але завершують тиждень зростанням.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:15 EET становить $80,72 за барель, що на $0,32 (0,39%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У четвер ці контракти подорожчали на $1,28 (1,6%), до $81,04 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,42 (0,45%), до $77,74 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів збільшилася на $1,18 (1,5%), до $78,16 за барель.

Із початку цього тижня Brent подорожчала на 1,3%, WTI - на 1,2%.

Підтримку нафтовому ринку надають сигнали щодо стійкості економіки США, а також тривалі побоювання ескалації конфлікту на Близькому Сході. Водночас стримувальним фактором є свідчення спаду активності в Китаї, що посилюють занепокоєння трейдерів щодо перспектив попиту на нафту.

Досягнення угоди про припинення вогню в Секторі Гази може послабити напруженість у регіоні, зазначає головний аналітик брокерської компанії XS.com Самер Хасн. "Відсутність прориву в переговорах відкриє двері для подальшого посилення напруженості в регіоні за кількома фронтами", - додає експерт, слова якого наводить The Wall Street Journal.

Ліванський рух "Хезболла" не завдаватиме удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство одного зі своїх командирів, доки в Досі тривають переговори щодо Сектору Гази, повідомляє The Washington Post із посиланням на інформоване джерело.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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