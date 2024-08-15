Нафта прискорила зростання, Brent торгується на рівні $80,5 за барель

Підйом нафтових котирувань посилився вдень у четвер, котирування відновлюються після різкого зниження за підсумками останніх двох сесій.

Котирування жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:30 EET зросли на $0,72 (0,9%), до $80,48 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилася до зазначеного часу на $0,76 (0,99%), до $77,74 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 1,2%, WTI - на 1,8% на даних про зростання запасів нафти в США за підсумками минулого тижня.

У середу міністерство енергетики США повідомило, що комерційні запаси нафти в країні минулого тижня збільшилися на 1,357 млн барелів. Тим часом експерти в середньому очікували скорочення на 2 млн барелів.

Тим часом у четвер підтримку цінам на нафту надає очікування, що ОПЕК+ не збільшуватиме постачання палива на світовий ринок цього року.

"Поточні фундаментальні показники ринку свідчать про те, що ОПЕК+ навряд чи нарощуватиме видобуток у четвертому кварталі, - сказав аналітик SEB Оле Хвалбе. - Сезон пікового літнього попиту на паливо в північній півкулі скоро закінчиться, і, якщо запаси нафти і нафтопродуктів стабілізуються відповідно до звичайних сезонних патернів, збільшення видобутку в жовтні призведе до надлишку палива на ринку".

Також учасники ринку стежать за ситуацією на Близькому Сході.

"Після попереджень про неминучу пряму атаку Ірану на Ізраїль минуло вже кілька днів, і націнка на ризик поступово знижується", - зазначив аналітик PVM Джон Еванс.