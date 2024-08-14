Нафта перейшла до слабкого зниження, Brent подешевшала до $80,5 за барель

Ціни на нафту, що впали на 2% за підсумками торгів у вівторок, почали слабо знижуватися вдень у середу.

Котирування жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:26 EET знизилися на $0,18 (0,22%), до $80,51 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася до зазначеного часу на $0,29 (0,37%), до $78,06 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 2%, WTI - на 2,1% на побоюваннях щодо світового попиту на нафту.

У вівторок Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) загалом підтвердило прогноз зростання глобального попиту на нафту в 2024 році на рівні 970 тис. барелів на добу. Такий прогноз МЕА означає суттєве сповільнення темпів збільшення попиту порівняно з попереднім роком, коли вони перевищили 2 млн б/д. Це значною мірою пов'язано з очікуваннями ослаблення зростання споживання нафти в Китаї.

Підтримку ринку надають дані Американського інституту нафти (API) про істотне зниження запасів нафти в США. За оцінками API, минулого тижня резерви скоротилися на 5,205 млн барелів.

Офіційні дані про запаси енергоносіїв у Штатах будуть опубліковані в середу о 17:30 EET. Опитані Trading Economics аналітики в середньому прогнозують, що звіт Міненерго вкаже на скорочення запасів нафти на 2 млн барелів.

Також інвестори стежать за ситуацією на Близькому Сході, де Іран готується завдати удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство голови політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані.

"Ескалація конфлікту на Близькому Сході є очевидним підвищувальним ризиком для цін на нафту в найближчі шість місяців або довше", - зазначив аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.