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Нафта перейшла до слабкого зниження, Brent подешевшала до $80,5 за барель
14:59 14.08.2024 |
Ціни на нафту, що впали на 2% за підсумками торгів у вівторок, почали слабо знижуватися вдень у середу.
Котирування жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:26 EET знизилися на $0,18 (0,22%), до $80,51 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася до зазначеного часу на $0,29 (0,37%), до $78,06 за барель.
Напередодні Brent подешевшала на 2%, WTI - на 2,1% на побоюваннях щодо світового попиту на нафту.
У вівторок Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) загалом підтвердило прогноз зростання глобального попиту на нафту в 2024 році на рівні 970 тис. барелів на добу. Такий прогноз МЕА означає суттєве сповільнення темпів збільшення попиту порівняно з попереднім роком, коли вони перевищили 2 млн б/д. Це значною мірою пов'язано з очікуваннями ослаблення зростання споживання нафти в Китаї.
Підтримку ринку надають дані Американського інституту нафти (API) про істотне зниження запасів нафти в США. За оцінками API, минулого тижня резерви скоротилися на 5,205 млн барелів.
Офіційні дані про запаси енергоносіїв у Штатах будуть опубліковані в середу о 17:30 EET. Опитані Trading Economics аналітики в середньому прогнозують, що звіт Міненерго вкаже на скорочення запасів нафти на 2 млн барелів.
Також інвестори стежать за ситуацією на Близькому Сході, де Іран готується завдати удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство голови політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані.
"Ескалація конфлікту на Близькому Сході є очевидним підвищувальним ризиком для цін на нафту в найближчі шість місяців або довше", - зазначив аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.
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