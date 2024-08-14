Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до слабкого зниження, Brent подешевшала до $80,5 за барель

 

Ціни на нафту, що впали на 2% за підсумками торгів у вівторок, почали слабо знижуватися вдень у середу.

Котирування жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:26 EET знизилися на $0,18 (0,22%), до $80,51 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася до зазначеного часу на $0,29 (0,37%), до $78,06 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 2%, WTI - на 2,1% на побоюваннях щодо світового попиту на нафту.

У вівторок Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) загалом підтвердило прогноз зростання глобального попиту на нафту в 2024 році на рівні 970 тис. барелів на добу. Такий прогноз МЕА означає суттєве сповільнення темпів збільшення попиту порівняно з попереднім роком, коли вони перевищили 2 млн б/д. Це значною мірою пов'язано з очікуваннями ослаблення зростання споживання нафти в Китаї.

Підтримку ринку надають дані Американського інституту нафти (API) про істотне зниження запасів нафти в США. За оцінками API, минулого тижня резерви скоротилися на 5,205 млн барелів.

Офіційні дані про запаси енергоносіїв у Штатах будуть опубліковані в середу о 17:30 EET. Опитані Trading Economics аналітики в середньому прогнозують, що звіт Міненерго вкаже на скорочення запасів нафти на 2 млн барелів.

Також інвестори стежать за ситуацією на Близькому Сході, де Іран готується завдати удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство голови політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані.

"Ескалація конфлікту на Близькому Сході є очевидним підвищувальним ризиком для цін на нафту в найближчі шість місяців або довше", - зазначив аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3464
  0,0634
 0,15
EUR
 1
 45,1957
  0,0899
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0181  0,06 0,14 41,6250  0,06 0,14
EUR 44,9404  0,16 0,36 45,7200  0,19 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3350  0,01 0,02 41,3550  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес