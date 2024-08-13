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АНАЛІТИКА

В Україні нова хвиля нелегальних АЗС

В Україні нова хвиля нелегальних АЗС

 

Кількість нелегальних заправок в Україні почала помітно зростати в червні-липні 2024 року. Масштаби явища вже несуть загрозу для економіки країни. Про це у своїй авторській колонці «Бо ми є «бочки», «бочки»-наливайки!» пише експерт Консалтингової групи «А-95» Артем Куюн.

В Україні нова хвиля нелегальних АЗС

 

З його слів, такі підприємства можуть існувати тільки завдяки численним махінаціям, включаючи недоливи, продаж поза касою, нелегальне працевлаштування і порушення технологічних норм.

«Без брутального обдурювання держави й споживача цей бізнес не працює, бо інакше економіка ніколи не склеїться», - зазначає Куюн.

Серед чинників, які дозволяють успішно існувати «бочкам», експерт називає торгівлю за готівку, нелегальне працевлаштування і розміщення вибухонебезпечного об'єкта, махінації з якістю пального, недоливи тощо. Все це несе загрозу для економіки держави у вигляді недонадходження податків у бюджет.

В Україні нова хвиля нелегальних АЗС

 

«Пальне, яке продається поза касою, вже десь було спожито на папері. Це значить, що хтось накрутив собі фіктивний ПДВ, а хтось продав готівку тим, хто потребує її для подальшої участі у схематозі», - пояснює експерт.

Крім того, діяльність «бочок» несе суто технологічну небезпеку, адже нелегальні заправки розміщуються стихійно, без дозвільної документації, в місцях, де таку діяльність суворо заборонено. «Бізнесмен добряче зекономив на оформленні пожежонебезпечного об'єкта», - пише він, описуючи приклад заправки у Дніпропетровській області, де 5-кубова «бочка» з LPG стоїть прямо на житловому подвір'ї.

В Україні нова хвиля нелегальних АЗС

 

З огляду на поточну ситуацію експерт закликає центральну владу до рішучих дій.

«Відкривати фронт проти нелегального ринку пального слід негайно, бо всі потуги зі збільшення податків просто каналізуються через ті ж самі «бочки» й інший схематоз», - резюмує Артем Куюн.

В Україні нова хвиля нелегальних АЗС

 

Нагадаємо, раніше на проблему нелегальних АЗС на Львівщині звернув увагу директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн. Детальніше про це - у його авторській публікації «Місто сліпих левів».
За матеріалами: EnKorr
 

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