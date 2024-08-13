Нафта продовжує помірно дешевшати, Brent торгується на рівні $81,9 за барель

Ціни на нафту еталонних марок помірно опускаються вдень у вівторок після різкого підйому днем раніше.

Котирування жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:38 EET знизилися на $0,41 (0,5%), до $81,89 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилася до зазначеного часу на $0,36 (0,45%), до $79,7 за барель.

Напередодні Brent подорожчала на 3,3% і оновила максимум із 25 липня, а ф'ючерс на WTI підскочив у ціні на 4,2%, до найвищого рівня з 19 липня, на побоюваннях атаки Ірану по території Ізраїлю у відповідь на вбивство глави політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані.

Ізраїльські військові приведені в найвищий ступінь готовності у зв'язку з погрозами з боку Ірану і руху "Хезболла", заявив у понеділок представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контр-адмірал Даніель Хагарі. Раніше в понеділок Axios із посиланням на неназваних ізраїльських і американських чиновників повідомив, що іранські війська наразі виявляють таку саму активність, як перед атакою на Ізраїль у квітні.

Тим часом Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у вівторок загалом підтвердило оцінку глобального зростання попиту на нафту в 2024 році на рівні на 970 тис. барелів на добу. Місяцем раніше воно прогнозувало цей показник на рівні 974 тис. б/д.

На думку аналітиків, світовий попит на нафту торік становив 102,09 млн б/д, у 2024 році він очікується на рівні 103,06 млн б/д. Прогноз на 2025 рік знижено на 28 тис. б/д: з 104,041 млн б/д до 104,013 млн б/д.