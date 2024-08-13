Світові поставки нафти в липні зросли на 230 тис. б/д, пропозиція насилу встигає за піковим літнім попитом - МЕА

Світова пропозиція нафти в липні зросла на 230 тис. барелів на добу до 103,4 млн б/д, оскільки суттєве збільшення видобутку країнами ОПЕК+ більш ніж компенсувало втрати від виробників, які не входять в угоду, йдеться в звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

"Наразі пропозиція насилу встигає за піковим літнім попитом, що призводить до дефіциту на ринку. У результаті світові запаси нафти різко скоротилися", - вважають аналітики.

Так, після чотирьох місяців зростання запаси нафти в червні скоротилися на 26,2 млн барелів, уточнюють вони.

Зростання пропозиції експерти пов'язують зі збільшенням поставок Саудівської Аравії та Іраку. Загалом обсяг видобутку нафти становив 103,4 млн б/д, що на 1,8 млн б/д більше, ніж рік тому, водночас майже половина приросту припадає на частку Сполучених Штатів.

За підсумками 2024 року прогнозується зростання світового виробництва в середньому на 730 тис. б/д, що збільшить пропозицію до рекордних 102,9 млн б/д. Очікується, що видобуток у країнах, що не входять в ОПЕК+, збільшиться на 1,5 млн б/д, тоді як видобуток у країнах ОПЕК+ знизиться на 760 тис. б/д, якщо наявні добровільні скорочення збережуться. Прогнозується, що наступного року глобальне видобування зросте на 1,9 млн б/д до нового річного максимуму, близького до 105 млн б/д.

