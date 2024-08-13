Країни ОПЕК+ у липні на 0,93 млн б/д перевищили план із видобутку нафти з урахуванням добровільних скорочень - МЕА

Країни ОПЕК+ у липні видобували 34,70 млн б/д нафти, тоді як за умовами угоди - з урахуванням усіх добровільних скорочень низки членів альянсу - мали видобувати 33,76 млн б/д, підрахували аналітики Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Таким чином, перевищення плану за підсумками минулого місяця становило 0,93 млн б/д, підрахували аналітики. Щодо червня країни блоку збільшили нафтовиробництво на 260 тис. б/д.

Видобуток держав ОПЕК, які беруть участь в угоді, в липні становив 21,91 млн б/д, що на 0,75 млн б/д вище за план. Країни не-ОПЕК минулого місяця видобували на 0,18 млн б/д понад дозволений рівень - 14,36 млн б/д (12,78 млн б/д без урахування Мексики).

Найбільше перевищення дозволеного рівня видобутку нафти в липні зафіксовано в Іраку - на 0,43 млн б/д, ОАЕ - на 0,39 млн б/д, Росії - на 250 тис. б/д, Казахстані - на 140 тис. б/д.