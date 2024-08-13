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АНАЛІТИКА

МЕА зберегло оцінку зростання попиту на нафту у світі 2024 року на рівні 0,97 млн б/д

 

Попит на нафту у світі 2024 року проти минулого року зросте на 970 тис. б/д, повідомляють у щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Місяцем раніше воно прогнозувало цей показник на рівні 974 тис. б/д. Таким чином, оцінка аналітиків практично не зазнала змін, знизившись лише на 4 тис. б/д.

Агентство зберегло свої очікування щодо попиту в 2023-2024 роках. На думку аналітиків, торік він становив 102,09 млн б/д (липнева оцінка - 102,089), у 2024-му ж очікується на рівні 103,06 млн б/д (попередня оцінка - 103,063 млн б/д). Прогноз на 2025 рік знижено на 28 тис. б/д: із 104,041 млн б/д до 104,013 млн б/д.

Таким чином, аналітики МЕА знизили на 26 тис. б/д свої очікування щодо зростання світового нафтового попиту в 2025 році: з 979 тис. б/д до 953 тис. б/д.

У МЕА, як і раніше, переконані, що ні за підсумками поточного, ні за підсумками наступного року приріст світового попиту не перевищить 1 млн б/д, але буде близький до цієї цифри. Аналітики агентства аргументують цей прогноз стриманими макроекономічними факторами, зокрема слабкими очікуваннями щодо зростання попиту на нафту в Китаї після сплеску минулого року.

Спостережувані світові запаси нафти в червні знизилися на 26,2 млн барелів, перервавши чотиримісячне зростання їх накопичень. Переважно це сталося за рахунок зниження резервів у танкерах - на 24,2 млн барелів. Запаси нафти на суші знизилися на 2 млн барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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